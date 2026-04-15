Последний шанс купить: Star Trek: Resurgence снимут с продажи из-за окончания лицензии

Приключенческая игра Star Trek: Resurgence вскоре исчезнет из цифровых магазинов. Об этом сообщили разработчики на странице проекта в Steam, уточнив, что срок лицензии на распространение подошёл к концу.

После делистинга приобрести игру будет невозможно, однако все пользователи, уже добавившие её в библиотеку, сохранят доступ. Точная дата удаления пока не раскрывается, но игроки отмечают, что версия для Xbox уже пропала из магазина Microsoft.

Проект, созданный студией Dramatic Labs, вышел в 2023 году и получил тёплый приём благодаря упору на сюжет и выборы, напоминающие классические игры Telltale Games. Критики отмечали удачное сочетание духа «Звёздного пути» и интерактивного повествования.

Это уже не первый случай: ранее из продажи исчезла Star Trek: Bridge Crew спустя несколько лет после релиза. В связи с этим поклонникам франшизы стоит поторопиться — скоро Resurgence станет недоступна для покупки.