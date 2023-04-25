Повествовательное приключение Star Trek: Resurgence выйдет 23 мая на ПК и консолях ©

Star Trek: Resurgence выходит 23 мая для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и S, Xbox One и на ПК через Epic Games Store, объявила компания Dramatic Labs.

Star Trek: Resurgence - это повествовательная игра в стиле игр компании Telltale, действие которой происходит вскоре после событий сериала "Звёздный путь: Следующее поколение". Вот официальное описание:

Восстание рабочих угрожает непрочному миру между двумя инопланетными цивилизациями, и Звездный флот вынужден вмешаться. Игроки переживают конфликт и большую загадку с двух ключевых точек зрения. Первый офицер корабля "Резолют" Джара Райдек входит в состав дипломатического посланника во главе с послом Споком, которому поручено найти решение - и раскрыть окончательный источник этой напряженной ситуации. Член инженерного экипажа Картер Диаз наблюдает за ходом миссии с нижних палуб, по-своему участвуя в событиях. На протяжении всего захватывающего сюжета игроки смогут взаимодействовать со вселенной Star Trek, как никогда раньше, с моментами подлинных действий и критических решений, которые тонко и неожиданно формируют более широкое повествование.

Dramatic Labs, если вы не знакомы, была основана скандальным бывшим боссом Telltale Games Кевином Брунером (которого обвинили в "культивировании культуры страха" во время работы в ныне несуществующей студии в отчете Verge от 2018 года), и включает в себя около 20 бывших сотрудников Telltale.