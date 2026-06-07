Bloober Team представили научно-фантастический психологический триллер Star Trek: Shadow Frontier

Издатель Paramount Games Studio и разработчик Bloober Team анонсировали Star Trek: Shadow Frontier, научно-фантастический психологический триллер. Игра выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam в 2027 году.

Star Trek: Shadow Frontier — это зрелая сюжетно-ориентированная приключенческая игра, действие которой разворачивается во вселенной Star Trek. Окунитесь в расколотый разум бывшего лейтенанта Ро Ларен (озвучивает Мишель Форбс), которая пытается спасти старого друга, отправляясь в захватывающее путешествие, полное выживания и самопознания.

После крушения на далёкой планете, охваченной странным сознанием, Ро Ларен должна выжить в среде, которая одновременно захватывает дух и смертельно опасна. В истинном стиле Star Trek, миссия Ро движима долгом и целью. Но здесь открытие обходится ужасной ценой. Чем больше она узнает, тем глубже погружается в искаженный лабиринт, где ее воспоминания искажаются, а планета угрожает разорвать ее связь с реальностью.

Только разгадав тайны этого странного мира, Ро сможет примириться с демонами своего прошлого, смело отправляясь в сердце тьмы, как никогда прежде.