Paramount хочет превратить Star Trek: Shadow Frontier в эталон игр по франшизе

В интервью IGN старший вице-президент Paramount Games Studio и глава креативного и продакшн-направления Шон Киттельсен рассказал о целях компании в отношении Star Trek: Shadow Frontier, которую разрабатывает студия Bloober Team.

По словам Киттельсена, цель команды амбициозна — создать “лучшую игру во вселенной Star Trek за всё время”. Он подчеркнул, что Paramount активно участвует в развитии проекта и инвестирует в его качество, чтобы вывести его на уровень полноценного AAA-релиза.

Разработкой занимается Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2. Однако Киттельсен уточнил, что новая игра будет не хоррором, а скорее психологическим триллером, вдохновлённым такими проектами, как Hellblade. В центре истории окажется персонаж Ро Ларен, которую снова играет Мишель Форбс.

Сюжет расскажет о том, как Ро Ларен оказывается на чужой планете и сталкивается с тяжёлыми внутренними конфликтами, а не только внешними угрозами. Paramount и Bloober делают акцент на внутренней драме и личной трансформации героини.

Киттельсен отметил, что игра должна сохранить дух Star Trek — оптимизм, исследование и философию смелого исследования неизведанного, но при этом показать более тёмную и психологически сложную историю.

Он также добавил, что Paramount активно работает с Bloober Team над улучшением проекта и видит в нём возможность показать студию с новой стороны — не только как создателей хорроров, но и как авторов более широкого спектра нарративных игр.

Релиз Star Trek: Shadow Frontier запланирован на 2027 год для PS5, Xbox Series X|S и PC.