Для Star Trek: Voyager - Across the Unknown вышел Expansion Pass и первое DLC

Разработчики Star Trek: Voyager – Across the Unknown представили трейлер Expansion Pass и объявили о его запуске.

Абонемент на дополнения расширит путешествие по Дельта-квадранту, добавив в игру новые сценарии, основанные на популярных событиях и персонажах вселенной Star Trek.

Одновременно с выходом Expansion Pass стало доступно и первое из четырех запланированных дополнений — Delta Chronicles. Оно открывает новую сюжетную линию и станет началом серии DLC, которые будут выходить в рамках сезонного пропуска.

Авторы отмечают, что Дельта-квадрант хранит множество неизведанных историй, а новые дополнения позволят игрокам глубже погрузиться в приключения экипажа USS Voyager.