Финальный прыжок в неизвестность: релизный трейлер стратегии Star Trek: Voyager - Across the Unknown

Стратегия Star Trek: Voyager — Across the Unknown выходит уже 18 февраля. Проект появится на PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S и Nintendo Switch 2. В преддверии релиза разработчики представили финальный трейлер.

В ролике показаны фрагменты геймплея и приведены выдержки из положительных превью игровых изданий. Полноценные рецензии ожидаются в день выхода или накануне запуска.

Ранее фанатам продемонстрировали видео с участием актёров Роберт Данкан Макнил и Тим Расс, которые вновь озвучили Тома Пэриса и Тувока. Кроме того, на PC стала доступна обновлённая демоверсия, позволившая оценить ключевые механики перед премьерой.