Star Trek: Voyager - Across the Unknown 18.02.2026
Стратегия, Выживание, Космос
6.7 13 оценок

Состоялся релиз сратегии Star Trek: Voyager - Across the Unknown. Игра уже появилась в сети

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Состоялся релиз сратегии Star Trek: Voyager — Across the Unknown на PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Nintendo Switch 2. Игра не была наделена супер защитой Denuvo и уже появилась в сети. В наличии русский язык в виде субтитров, а вот озвучка доступна только на английском и немецком языках.

Star Trek: Voyager - Across the Unknown — это стратегия о выживании с глубоким сюжетом. В твоих руках окажется судьба легендарного звездолета. Возьми на себя управление кораблем, ресурсами, а также принятие сложных решений. Доставишь корабль и экипаж домой?

5
2
Комментарии:  2
Иваныч из Тулы

Выглядит максимально бюджетно и цена что-то не радует. Будем посмотреть геймплей.

StickyNethrax

Если в списках платформ есть switch, игра сомнительная автоматически, потому что это костыль, под который разработчики делали игру изначально.