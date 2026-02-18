Состоялся релиз сратегии Star Trek: Voyager - Across the Unknown. Игра уже появилась в сети

Состоялся релиз сратегии Star Trek: Voyager — Across the Unknown на PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Nintendo Switch 2. Игра не была наделена супер защитой Denuvo и уже появилась в сети. В наличии русский язык в виде субтитров, а вот озвучка доступна только на английском и немецком языках.

Star Trek: Voyager - Across the Unknown — это стратегия о выживании с глубоким сюжетом. В твоих руках окажется судьба легендарного звездолета. Возьми на себя управление кораблем, ресурсами, а также принятие сложных решений. Доставишь корабль и экипаж домой?