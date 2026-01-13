Вернуть "Вояджер" домой: стратегия Star Trek Voyager: Across the Unknown выйдет 18 февраля

Издатель Daedalic Entertainment и студия Gamexcite объявили дату релиза стратегии Star Trek Voyager: Across the Unknown. Игра выйдет 18 февраля на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC через Steam по цене 39,99 доллара / 39,99 евро. Версия для Switch 2 была анонсирована совсем недавно, а демо уже доступно на PS5, Xbox Series и ПК. Также открыты предзаказы со скидкой 10%. Для поклонников предусмотрено Deluxe Edition за 49,99 доллара с дополнительными миссиями, новыми героями и технологиями.

Star Trek Voyager: Across the Unknown — это сюжетная стратегия на выживание, в которой игроку предстоит взять под контроль судьбу легендарного U.S.S. Voyager, оказавшегося в опасном Дельта-квадранте. Проект делает ставку на сценарии «что, если?»: ключевые решения, альтернативные пути развития событий и даже риск гибели культовых персонажей. Элементы roguelike обеспечивают разнообразие прохождений и непредсказуемые последствия.

Геймплей строится вокруг глубокого управления кораблём, исследований, добычи ресурсов и сложных моральных выборов. Игроки будут восстанавливать отсеки, развивать технологии — вплоть до опасных разработок Боргов — исследовать космос, участвовать в космических сражениях и отправлять команды на выездные миссии. Каждое решение приближает «Вояджер» либо к дому, либо к катастрофе.