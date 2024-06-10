Бескрайние просторы космоса и груз на борту: Star Trucker выходит на межзвёздные магистрали в сентябре

Поклонники космических приключений и симуляторов могут отметить в календаре важную дату — 3 сентября. Именно в этот день на платформах Xbox Series и PC (через Steam) состоится релиз игры Star Trucker от издательства Raw Fury и студии Monster & Monster.

Star Trucker предлагает игрокам окунуться в роль межгалактического дальнобойщика. Управляя собственным космическим грузовиком, вы сможете путешествовать по бескрайним просторам вселенной, доставляя разнообразные грузы и зарабатывая на этом целое состояние.

Игровой процесс включает в себя заключение контрактов на перевозку, прокладывание маршрутов через сеть космических станций, складов и варп-врат. Исследуя сектора галактики и обменивая грузы, вы постепенно будете накапливать капитал. Заработанные средства можно вкладывать в улучшение и ремонт вашего надёжного космического грузовика. Новые детали и предметы первой необходимости позволят подготовить корабль к любым испытаниям на пути к вершинам межзвёздной торговли.

Для игроков на ПК уже сейчас доступна демоверсия Star Trucker в сервисе Steam. Она позволяет оценить ключевые особенности игры и механику управления космическим грузовиком.