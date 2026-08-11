В оригинальной Star Wars: Battlefront 2 спустя 20 лет нашли секретный код для игры за Вампу

В культовом тактическом шутере Star Wars: Battlefront 2, вышедшем в 2005 году, датамайнеры обнаружили секретную пасхалку спустя 20 лет после релиза. Находку сделал исследователь под ником S1thK3nny во время глубокого анализа кода игры. Создатели из студии Pandemic Studios спрятали в проекте возможность сыграть за свирепого снежного монстра Вампу на лесистой луне Эндора, где в стандартном режиме Охота сражаются только имперские штурмовики и эвоки.

Для активации этого секретного персонажа игрокам достаточно создать профиль с именем wampa, выбрать карту Эндор и запустить режим Охота за фракцию Империи. В списке доступных юнитов вместо привычного разведчика появится гигантский монстр с мощной ближней атакой когтями. При увеличении количества ботов до 32 единиц компьютерные напарники также начнут появляться на поле боя в облике Вамп, превращая сражения с эвоками в настоящий хаос.

Причина, по которой секретную функцию не могли обнаружить на протяжении двух десятилетий, кроется в структуре кода. Обычные моддеры всегда исследовали скрипты на языке LUA, которые отвечают за логику карт и режимов. Алгоритм активации Вампы разработчики вшили непосредственно в исполняемый файл формата EXE на уровне игрового движка, поэтому найти его удалось только при декомпиляции программы.

Данный секрет работает исключительно на ПК, включая оригинальные дисковые версии, релизы в сервисах Steam и GOG, а также ПК-версию сборника Star Wars: Battlefront Classic Collection. На консолях PlayStation 2, PSP, Xbox и Nintendo Switch пасхалка не функционирует из-за ограничений оперативной памяти и жестких проверок платформы. Дополнительно разработчики заблокировали код для сетевых матчей, сделав его доступным только в одиночном режиме и в локальном кооперативе Splitscreen.

Необычная находка стала побочным открытием в процессе работы над масштабным модом GameEXT. Разработчики этой модификации занимаются снятием технических лимитов оригинального движка 2005 года, планируя расширить ограничения на число юнитов, размер оперативной памяти и количество пользовательских карт, а также добавить физику регдолл и полноценную позицию стрельбы лежа.