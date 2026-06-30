Спустя 10 лет Star Wars Battlefront остаётся эталоном оптимизации - игроки сравнивают его с современными AAA-проектами

Даже спустя десять лет после релиза Star Wars Battlefront продолжает удивлять игроков не только качеством графики, но и производительностью. В сообществе вновь обсуждают, что шутер DICE способен работать в разрешении 4K при 60 FPS даже на GeForce GTX 980 Ti, сохраняя впечатляющую детализацию и визуальные эффекты.

Многие пользователи считают, что добиться такого результата разработчикам помогло сочетание возможностей движка Frostbite и высокого уровня технической экспертизы команды DICE того периода. По тем же причинам Battlefield 1, Battlefield V, Mirror's Edge Catalyst и Star Wars Battlefront II до сих пор часто приводят в пример как проекты, которым удалось объединить современную графику с относительно невысокими системными требованиями.

После выхода Battlefield V студию покинула часть опытных специалистов, а последующие игры, включая Battlefield 2042 и Battlefield 6, заметно повысили требования к оборудованию. При этом часть игроков считает, что столь серьёзный рост «аппетитов» железа не всегда сопровождается сопоставимым визуальным скачком. Отдельной критике регулярно подвергаются современные методы сглаживания, особенно TAA, которые, по мнению пользователей, нередко делают изображение менее чётким.

В качестве причин подобных изменений игроки называют переход индустрии на трассировку лучей и массовое использование Unreal Engine 5. Эти технологии открыли новые возможности для графики, но одновременно сделали игры значительно требовательнее и всё чаще вынуждают разработчиков полагаться на апскейлеры и генерацию кадров. На этом фоне проекты вроде Star Wars Battlefront или Doom Eternal продолжают служить напоминанием о том, что грамотная оптимизация способна производить не меньшее впечатление, чем очередной технологический прорыв.