Star Wars Battlefront 2015 остаётся самой продаваемой игрой по "Звёздным войнам" в США

Шутер Star Wars Battlefront, вышедший ещё в 2015 году, неожиданно удерживает лидерство по продажам среди всех игр по вселенной «Звёздных войн» на американском рынке. Несмотря на возраст — проекту уже около 11 лет — он до сих пор не уступил первую строчку более новым релизам.

Игра на старте получила смешанные отзывы: её хвалили за атмосферу и визуальную часть, но критиковали за нехватку контента. Тем не менее, это не помешало ей показать выдающиеся коммерческие результаты и закрепиться в статусе самой успешной игры франшизы в США.

По данным аналитиков Circana, перезапуск серии от Electronic Arts занимает первое место за всю историю наблюдений. Более того, издатель фактически доминирует в рейтинге: сразу несколько его проектов входят в топ самых продаваемых игр по франшизе.

Следом за Battlefront в списке располагаются такие релизы, как Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Battlefront II и Star Wars Jedi: Survivor. Это подчёркивает, насколько сильно современные проекты опережают классические игры эпохи LucasArts по коммерческим показателям.

Интересно, что культовые тайтлы прошлых лет, включая Star Wars: Knights of the Old Republic, не смогли пробиться в верхние позиции списка. Аналитики связывают это с ростом индустрии и расширением аудитории: новые игры выходят на более широком рынке и продаются куда большими тиражами.