Бывшие разработчики Battlefront 2 готовы объединиться и создать Battlefront 3 - но есть сложности

На фоне возрождающейся популярности Star Wars Battlefront 2 бывший разработчик EA сообщил, что многие из тех, кто работал над игрой, с удовольствием вернулись бы для создания третьей части.

Как известно, на волне успеха второго сезона сериала «Андор» и майских торжеств в честь «Дня Звездных войн» интерес игроков к Star Wars: Battlefront 2 значительно возрос - игра повторила свой рекорд по количеству одновременных игр, и это только на Steam. И вот на Reddit фанаты начали активно обсуждать третью часть, а в одном из постов отметился сам продюсер игры Матс Хельге Хольм.

Хольм отметил, что разработчики, которые участвовали в создании Battlefront II, не прочь «собрать команду» и вместе создать Battlefront III. При этом он подчеркнул, что часть их команды сейчас находится в разных уголках мира, и с точки зрения логистики это будет сложной задачей, но не невозможной. Впрочем, он не думает, что EA собирается анонсировать третью часть в ближайшее время - для этого нет никаких предпосылок, - однако он «слышал, как люди говорят об этом», намекая тем самым, что EA, возможно, изучает какие-то варианты.

На данный момент от Electronic Arts не поступало никаких официальных заявлений, тем не менее фанаты не теряют надежды, что растущий в последнее время интерес к франшизе может помочь вернуть Battlefront к жизни.