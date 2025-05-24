Бывшие разработчики Battlefront 2 готовы объединиться и создать Battlefront 3 - но есть сложности

На фоне возрождающейся популярности Star Wars Battlefront 2 бывший разработчик EA сообщил, что многие из тех, кто работал над игрой, с удовольствием вернулись бы для создания третьей части.
Как известно, на волне успеха второго сезона сериала «Андор» и майских торжеств в честь «Дня Звездных войн» интерес игроков к Star Wars: Battlefront 2 значительно возрос - игра повторила свой рекорд по количеству одновременных игр, и это только на Steam. И вот на Reddit фанаты начали активно обсуждать третью часть, а в одном из постов отметился сам продюсер игры Матс Хельге Хольм.
Хольм отметил, что разработчики, которые участвовали в создании Battlefront II, не прочь «собрать команду» и вместе создать Battlefront III. При этом он подчеркнул, что часть их команды сейчас находится в разных уголках мира, и с точки зрения логистики это будет сложной задачей, но не невозможной. Впрочем, он не думает, что EA собирается анонсировать третью часть в ближайшее время - для этого нет никаких предпосылок, - однако он «слышал, как люди говорят об этом», намекая тем самым, что EA, возможно, изучает какие-то варианты.
На данный момент от Electronic Arts не поступало никаких официальных заявлений, тем не менее фанаты не теряют надежды, что растущий в последнее время интерес к франшизе может помочь вернуть Battlefront к жизни.
2ая ЗБС ! Надеюсь может возможно если выйдет 3ая часть то я сразу залечу в неё с кайфом )!
у меня для них гениальная идея. Заколабится с разрабами EaW и модов на нее типа Alliance, Yodenmod и Remake и создать блин идеальную игру. В чем проблема совместить 2 батлу и EaW? Чтобы можно было и управлять армадами солдат и кораблей как стратегически, так и поддерживая их в бою собственноручно как боевой командир. Чтобы ты мог бороться против режима сепаратистов, громить повстанцев-террористов и поставить на место сопротивление. А может сражаться против Империи ситхов Ревана? Представьте сколько всего могут создать ЕА с современными технологиями и такой богатой вселенной как ЗВ? Написать собственную историю галактики, которая будет меняться в зависимости от исходов разных сражений, политических решений и колебаний галактического рынка. Каждый мечтал бы увидеть эту игру. Да, с такими разнообразием функционала она бы весила не менее 70-75 ГБ, но неужели ради такой игры будет жалко удалить все остальные игры и потратить пару тысяч на ее покупку. Нет, фанатам было бы не жалко отдать хоть 5 хоть 6 тысяч рублей, но ЕА будет жалко отдать пару миллионов долларов на ее разработку. Удобнее кормить фанатов очередным батлфронтом, который вывозит чисто на графике, ностальгии и мемов про его смешные баги + это дешево. Возможно такую игру сделают, но точно не ЕА. Когда нибудь мы услышим историю, как группа энтузиастов с бюджетом 2 сосиски в тесте создадут шедевр, а потом их засудят, потому что сотни миллионов долларов с этой игры пойдут не карман тем, у кого 15 яхт и 6 усадьб по всему свету, а обычным работягам. Мораль сей басни такова, что пока мы платим и играем в мусор нас так и будут доить до тех пор, пока мы не удалим battlefront 2 (2017) и не сделаем то что хотим сами.