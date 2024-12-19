EA дарит Star Wars Battlefront 2 подписчикам сервисов Game Pass Ultimate или EA Play

Вы являетесь подписчиком Xbox Game Pass Ultimate или EA Play? Если да, то теперь вы можете добавить в свою библиотеку одну из игр по «Звездным войнам», не потратив ни копейки!

На этот раз вас ждет путешествие в далекую-далекую галактику и участие в масштабных мультиплеерных сражениях. Итак, что же предлагается? Игроки могут получить Star Wars Battlefront II: Celebration Edition и насладиться межгалактическим экшеном без лишних затрат.

Получить халяву очень просто! Достаточно стать подписчиком EA Play или Xbox Game Pass Ultimate, посетите страницу магазина и нажмите кнопку «ПОЛУЧИТЬ». Завершите «покупку», и игра будет добавлена в вашу библиотеку!