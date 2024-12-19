EA дарит Star Wars Battlefront 2 подписчикам сервисов Game Pass Ultimate или EA Play

Вы являетесь подписчиком Xbox Game Pass Ultimate или EA Play? Если да, то теперь вы можете добавить в свою библиотеку одну из игр по «Звездным войнам», не потратив ни копейки!
На этот раз вас ждет путешествие в далекую-далекую галактику и участие в масштабных мультиплеерных сражениях. Итак, что же предлагается? Игроки могут получить Star Wars Battlefront II: Celebration Edition и насладиться межгалактическим экшеном без лишних затрат.
Получить халяву очень просто! Достаточно стать подписчиком EA Play или Xbox Game Pass Ultimate, посетите страницу магазина и нажмите кнопку «ПОЛУЧИТЬ». Завершите «покупку», и игра будет добавлена в вашу библиотеку!
Дарит 😁🤡 Подписчикам Gamepass Ultimate или EaPlay 😁🤡
Рили она и так там была и без гейпасса в который вшит еа все равно так и так не запустишь)
Вы угараете? В чём заключается подарок? Тупизм полный конечно)
в стиме по скидке 80% давно взял и сейчас копейки стоит по скидке
Т.е. они дают то что уже есть в подписке? Гениально... Не, ну тут такой прикол= сделай подписку, забери игру, отмени подписку, гениально-же... А вообще- кому всрались еа подписки и ради чего? Боксовую еще+- понимаю, но еа -_-
о скоро новички значит придут
а разве её уже не раздавали в Epic Games? // Фёдор Раскольников
Да было дело // Михаил Парастаев