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Star Wars: Battlefront 2 17.11.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос
6.9 1 026 оценок

EA дарит Star Wars Battlefront 2 подписчикам сервисов Game Pass Ultimate или EA Play

Gruz_
Новости

Вы являетесь подписчиком Xbox Game Pass Ultimate или EA Play? Если да, то теперь вы можете добавить в свою библиотеку одну из игр по «Звездным войнам», не потратив ни копейки!

На этот раз вас ждет путешествие в далекую-далекую галактику и участие в масштабных мультиплеерных сражениях. Итак, что же предлагается? Игроки могут получить Star Wars Battlefront II: Celebration Edition и насладиться межгалактическим экшеном без лишних затрат.

Получить халяву очень просто! Достаточно стать подписчиком EA Play или Xbox Game Pass Ultimate, посетите страницу магазина и нажмите кнопку «ПОЛУЧИТЬ». Завершите «покупку», и игра будет добавлена в вашу библиотеку!

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Max Tarkovsky

Дарит 😁🤡 Подписчикам Gamepass Ultimate или EaPlay 😁🤡

3
-zotik-

Рили она и так там была и без гейпасса в который вшит еа все равно так и так не запустишь)

0
AlexFoRestor

Вы угараете? В чём заключается подарок? Тупизм полный конечно)

1
Юркец

в стиме по скидке 80% давно взял и сейчас копейки стоит по скидке

0
Ang Dark

Т.е. они дают то что уже есть в подписке? Гениально... Не, ну тут такой прикол= сделай подписку, забери игру, отмени подписку, гениально-же... А вообще- кому всрались еа подписки и ради чего? Боксовую еще+- понимаю, но еа -_-

0
jax baron

о скоро новички значит придут

-1
Пользователь ВКонтакте

а разве её уже не раздавали в Epic Games? // Фёдор Раскольников

-1
Пользователь ВКонтакте

Да было дело // Михаил Парастаев

0