Electronic Arts вошла в историю: комментарий службы поддержки EA стал самым заминусованным в истории Reddit

Комментарий Electronic Arts получил наиболее отрицательный рейтинг на Reddit, опубликованный во время спора о лутбоксах Star Wars: Battlefront 2.

Лутбоксы уже много лет находятся в центре крупных споров, поскольку они считаются формой хищнической микротранзакции, которая рискует подтолкнуть людей из группы риска к азартным играм. По сути, вы тратите реальные или виртуальные деньги на покупку ящиков, которые приносят случайные награды.

Когда Star Wars Battlefront 2 впервые вышла в бета-версии, лутбоксы стали хитом у издателей по всему миру. В частности, Electronic Arts была в авангарде со своими играми, такими как FIFA 18, в которой они были в режиме FIFA Ultimate Team, Mass Effect Andromeda и, конечно же, Star Wars Battlefront 2, причем последняя также включала элементы pay-to-win: лутбоксы содержали очень сильных разблокируемых персонажей, на получение которых уходило много часов в процессе игры.

Начались протесты, и в конечном итоге разработчики внесли изменения, чтобы гарантировать, что весь контент будет легче разблокировать в процессе игры. Однако изменения все еще позволяли платящим получать бонусы быстрее, чем тем, кто пытался заработать их обычным способом, что привело к дальнейшей критике. Незадолго до официального выпуска игры в ноябре 2017 года Disney, которой принадлежат права интеллектуальной собственности на «Звездные войны», заставила EA отключить лутбоксы, чтобы удалить все элементы pay-to-win.

Рекордный комментарий, получивший отрицательный рейтинг 667 562, был опубликован, чтобы попытаться успокоить игроков, которые были расстроены системой прогресса:

Цель — дать игрокам чувство гордости и достижения за разблокировку каждого героя. Мы выбрали начальные значения на основе данных открытого бета-тестирования и других изменений, которые мы внесли в награды перед запуском. Помимо прочего, мы смотрим на среднее количество ежедневных кредитов, заработанных каждым игроком, и будем вносить постоянные корректировки, чтобы гарантировать, что игроки сталкиваются с задачами, которые интересны, вознаграждаемы и, конечно, достижимы в ходе игрового процесса.

Комментарий был встречен со смесью гнева и шока, став чем-то вроде легенды и вызвав дальнейшие споры. Наконец, в марте 2018 года EA возобновила работу лутбоксов, удалив все элементы pay-to-win, но не смогла восстановиться, понеся большие потери от всей этой истории.