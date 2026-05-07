Фанаты пытаются вернуть Star Wars Battlefront II к жизни - 23 мая сообщество устроит масштабный "День Возрождения"

Star Wars Battlefront II, которую многие до сих пор вспоминают в первую очередь из-за громкого скандала с микротранзакциями на старте, неожиданно получила шанс на вторую жизнь. Сообщество игры объявило о проведении «Дня Возрождения» — крупного события, которое пройдет 23 мая и должно вновь собрать игроков на всех платформах.

Инициатором выступила команда KYBER, занимающаяся пользовательскими серверами и модификациями для Battlefront II. Главной особенностью события станет запуск полноценных вечеринок и кастомных серверов, позволяющих создавать собственные многопользовательские режимы и собирать большие отряды друзей. Для игры, которая долгие годы страдала от отсутствия полноценной поддержки после завершения обновлений от DICE, это действительно важный момент.

Что особенно интересно — интерес к Battlefront II уже начал постепенно расти ещё до самого события. Многие игроки признают, что со временем проект оказался куда лучше своей репутации. После провального старта DICE всё же сумела превратить игру в один из самых зрелищных и атмосферных мультиплеерных экшенов по «Звёздным войнам». Масштабные сражения, огромный выбор героев и невероятная работа со звуком и визуалом до сих пор выглядят впечатляюще даже по современным меркам.

И в этом есть определённая ирония: Electronic Arts когда-то фактически похоронила игру из-за скандалов и спорной монетизации, а теперь именно фанаты пытаются вдохнуть в неё новую жизнь собственными силами. Причём делают это не ради ностальгии «для галочки», а потому что у Battlefront II всё ещё есть мощный фундамент.

Если «День Возрождения» действительно привлечёт большое количество игроков, то 23 мая может стать для Battlefront II самым оживлённым днём за последние годы. И, возможно, очередным напоминанием о том, насколько сильной могла быть эта серия, если бы ей дали больше времени и поддержки.