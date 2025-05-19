Геймеры снова собираются, чтобы поиграть в Star Wars: Battlefront 2

Когда в прошлом году сериал Fallout приобрел популярность, произошел огромный прирост количества игроков в таких играх, как Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Fallout 76. Возможно, то же самое сейчас происходит и со Star Wars: Battlefront 2, так как количество одновременных игроков (по данным SteamDB) всего за один месяц выросло в четыре раза.

Скорее всего, огромный успех сериала «Андор» вызвал у людей желание вернутся в любимую вселенную Джорджа Лукаса, а поскольку новых многопользовательских релизов сейчас не так уж много, то Star Wars: Battlefront 2 II получила мощный импульс. И даже на консолях Battlefront 2 оказалась очень популярной: после полного отсутствия в списке 50 самых играемых игр для Xbox сейчас игра находится на 22 месте (сразу за Overwatch 2).

Долго ли продлится этот импульс, пока неизвестно, так что если вы давно хотели вернуться в игру, то сейчас самое время это сделать, так как найти людей для совместной игры куда проще, чем в последние годы.