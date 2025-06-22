Количество игроков Battlefront 2 на ПК возросло на 1143%, благодаря всплеску популярности релизов Disney по Star Wars

Поклонники «Звездных войн» стекаются в игру, созданную 7 лет назад, чтобы весело провести время с друзьями, поскольку Disney выпускает постоянный поток телешоу и мультимедиа.

Что-то грандиозное происходит в Battlefront 2 от EA: геймеры возвращаются в галактический шутер от третьего лица тысячами. Начиная с апреля, игровое население Battlefront 2 резко возросло. В апреле, согласно Steam Charts , в игре было 760 среднесуточных игроков за весь месяц, но сейчас в Battlefront 2 в среднем 9457 игроков за июнь. Скачок с апреля по настоящее время представляет собой астрономический прирост игроков на +1143%.

Похоже, что Battlefront 2настолько популярен в Steam, что установил новый рекорд по количеству одновременных игроков в июне 2025 года, что, мягко говоря, удивительно, поскольку в ноябре игре исполняется 8 лет. Данные SteamDB показывают, что за последние 24 часа в Battlefront играло более 28 000 человек.

Так много людей возвращаются в старую игру, особенно когда она заполонена читерами, вероятно потому что, появляется поток мультимедиа контента «Звездных войн» от Disney.

Богатство недавнего контента по «Звездным войнам» явно сделало свое дело: от премьеры второго сезона «Андора» на Disney+ до возвращения «Мести ситхов» в кинотеатры в апреле фанаты с нетерпением ждут продолжения просмотра еще долго после окончания фильмов и телешоу. Галактическая битва в Fortnite также подтолкнула фанатов к большему количеству игр по «Звездным войнам».

Настоящий вопрос заключается в том, обращают ли Electronic Arts/Disney внимание на это новое взаимодействие, и если да, то является ли всплеск числа игроков достаточным, чтобы оправдать появление новой многопользовательской игры по вселенной «Звездных войн».

Новая Battlefront кажется маловероятной теперь, когда Electronic Arts значительно затянула пояса с агрессивными планами по сокращению расходов. EA также недавно отменила игру, с которой сотрудничала Disney, отменив новую игру Black Panther и закрыв студию, работавшую над ней.

Плюс, EA работает над несколькими играми Star Wars прямо сейчас. В настоящее время издатель ведет два проекта из научно-фантастической франшизы в производстве: Zero Company, стратегическая игра, и Jedi 3, третья глава в популярной приключенческой игре Star Wars от Respawn.

Battlefront принесла Electronic Arts немалую прибыль: по состоянию на 2021 год доход от игры составил более 3 миллиардов долларов.