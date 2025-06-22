Количество игроков Battlefront 2 на ПК возросло на 1143%, благодаря всплеску популярности релизов Disney по Star Wars

Поклонники «Звездных войн» стекаются в игру, созданную 7 лет назад, чтобы весело провести время с друзьями, поскольку Disney выпускает постоянный поток телешоу и мультимедиа.
Что-то грандиозное происходит в Battlefront 2 от EA: геймеры возвращаются в галактический шутер от третьего лица тысячами. Начиная с апреля, игровое население Battlefront 2 резко возросло. В апреле, согласно Steam Charts , в игре было 760 среднесуточных игроков за весь месяц, но сейчас в Battlefront 2 в среднем 9457 игроков за июнь. Скачок с апреля по настоящее время представляет собой астрономический прирост игроков на +1143%.
Похоже, что Battlefront 2настолько популярен в Steam, что установил новый рекорд по количеству одновременных игроков в июне 2025 года, что, мягко говоря, удивительно, поскольку в ноябре игре исполняется 8 лет. Данные SteamDB показывают, что за последние 24 часа в Battlefront играло более 28 000 человек.
Так много людей возвращаются в старую игру, особенно когда она заполонена читерами, вероятно потому что, появляется поток мультимедиа контента «Звездных войн» от Disney.
Богатство недавнего контента по «Звездным войнам» явно сделало свое дело: от премьеры второго сезона «Андора» на Disney+ до возвращения «Мести ситхов» в кинотеатры в апреле фанаты с нетерпением ждут продолжения просмотра еще долго после окончания фильмов и телешоу. Галактическая битва в Fortnite также подтолкнула фанатов к большему количеству игр по «Звездным войнам».
Настоящий вопрос заключается в том, обращают ли Electronic Arts/Disney внимание на это новое взаимодействие, и если да, то является ли всплеск числа игроков достаточным, чтобы оправдать появление новой многопользовательской игры по вселенной «Звездных войн».
Новая Battlefront кажется маловероятной теперь, когда Electronic Arts значительно затянула пояса с агрессивными планами по сокращению расходов. EA также недавно отменила игру, с которой сотрудничала Disney, отменив новую игру Black Panther и закрыв студию, работавшую над ней.
Плюс, EA работает над несколькими играми Star Wars прямо сейчас. В настоящее время издатель ведет два проекта из научно-фантастической франшизы в производстве: Zero Company, стратегическая игра, и Jedi 3, третья глава в популярной приключенческой игре Star Wars от Respawn.
Battlefront принесла Electronic Arts немалую прибыль: по состоянию на 2021 год доход от игры составил более 3 миллиардов долларов.
Очередная попытка выдать желаемое за действительное. "Кол-во игроков выросло на 1000%! (раньше их было два, а теперь 2000)", "это всё благодаря успешным фильмам и сериалам (тупо 90% скидка, когда игру можно купить по бросовой цене)". Собственно, теперь такова формула успеха ЗВ - продавать игры по цене бургера, и тогда может быть кто-то в это станет играть.
Скидки и раньше были, я сам ее брал 5 лет назад где-то рублей за 400
Васян, если их было 2 в стиме, это не значит, что весь онлайн был таким. Steam на последнем месте по количеству продаж. На первом скорее всего Epic, так как игру там раздавали, а Origin на втором, ибо там все покупали. А дальше консоли идут и уже потом всратый Steam.
благодаря скидке в 90% *
+ игру пару раз бесплатно раздавали
в стиме ее не раздавали
За бесплатно я бы взял.
не думал что Аколит так повлияет
Андор
Андор недавно прошёл, LовноАколитша давно вышла
Что за бред? Аналитика пзц
Нет не поэтому, а потому что скидка 90%, благодаря чему она стоит по цене пачки чипсов
Помню как зашел в игру када её раздавали в ЕПИКсторе, караул там читеров было
Я один из, кстати все полумертвые игры населены нами
Ну значит надо ещё подождать когда снова будут раздавать.
Этот процент спокойно нужно умножать на 10. Уже говорилось сколько игроков было онлайн на всех платформах.
Чё у тебя по математике было в школе? Или статистику только в 10 классе проходят?
На всех платформах более 300к онлайн. Да, возможно цифра 10 слишком велика, но ею я хотел сказать, что процент описанный в статье слишком мал если сравнивать со всем онлайном.
Мы с другом в своё время много играли в кооперативе. А сейчас она запускается с бесконечной загрузкой. Был момент, что помогло отключить оверлей лаунчера, но так не объединиться в группу. // Артём Скворцов