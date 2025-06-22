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Star Wars: Battlefront 2 17.11.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос
7 1 129 оценок

Количество игроков Battlefront 2 на ПК возросло на 1143%, благодаря всплеску популярности релизов Disney по Star Wars

KoRnEr KoRnEr

Поклонники «Звездных войн» стекаются в игру, созданную 7 лет назад, чтобы весело провести время с друзьями, поскольку Disney выпускает постоянный поток телешоу и мультимедиа.

Что-то грандиозное происходит в Battlefront 2 от EA: геймеры возвращаются в галактический шутер от третьего лица тысячами. Начиная с апреля, игровое население Battlefront 2 резко возросло. В апреле, согласно Steam Charts , в игре было 760 среднесуточных игроков за весь месяц, но сейчас в Battlefront 2 в среднем 9457 игроков за июнь. Скачок с апреля по настоящее время представляет собой астрономический прирост игроков на +1143%.

Похоже, что Battlefront 2настолько популярен в Steam, что установил новый рекорд по количеству одновременных игроков в июне 2025 года, что, мягко говоря, удивительно, поскольку в ноябре игре исполняется 8 лет. Данные SteamDB показывают, что за последние 24 часа в Battlefront играло более 28 000 человек.

Так много людей возвращаются в старую игру, особенно когда она заполонена читерами, вероятно потому что, появляется поток мультимедиа контента «Звездных войн» от Disney.

Богатство недавнего контента по «Звездным войнам» явно сделало свое дело: от премьеры второго сезона «Андора» на Disney+ до возвращения «Мести ситхов» в кинотеатры в апреле фанаты с нетерпением ждут продолжения просмотра еще долго после окончания фильмов и телешоу. Галактическая битва в Fortnite также подтолкнула фанатов к большему количеству игр по «Звездным войнам».

Настоящий вопрос заключается в том, обращают ли Electronic Arts/Disney внимание на это новое взаимодействие, и если да, то является ли всплеск числа игроков достаточным, чтобы оправдать появление новой многопользовательской игры по вселенной «Звездных войн».

Новая Battlefront кажется маловероятной теперь, когда Electronic Arts значительно затянула пояса с агрессивными планами по сокращению расходов. EA также недавно отменила игру, с которой сотрудничала Disney, отменив новую игру Black Panther и закрыв студию, работавшую над ней.

Плюс, EA работает над несколькими играми Star Wars прямо сейчас. В настоящее время издатель ведет два проекта из научно-фантастической франшизы в производстве: Zero Company, стратегическая игра, и Jedi 3, третья глава в популярной приключенческой игре Star Wars от Respawn.

Battlefront принесла Electronic Arts немалую прибыль: по состоянию на 2021 год доход от игры составил более 3 миллиардов долларов.

25
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Gords

Очередная попытка выдать желаемое за действительное. "Кол-во игроков выросло на 1000%! (раньше их было два, а теперь 2000)", "это всё благодаря успешным фильмам и сериалам (тупо 90% скидка, когда игру можно купить по бросовой цене)". Собственно, теперь такова формула успеха ЗВ - продавать игры по цене бургера, и тогда может быть кто-то в это станет играть.

8
Saw Gerrera
5
NorutaUz

Скидки и раньше были, я сам ее брал 5 лет назад где-то рублей за 400

2
JustA_NiceGuy

Васян, если их было 2 в стиме, это не значит, что весь онлайн был таким. Steam на последнем месте по количеству продаж. На первом скорее всего Epic, так как игру там раздавали, а Origin на втором, ибо там все покупали. А дальше консоли идут и уже потом всратый Steam.

1
Человек-Анекдот

благодаря скидке в 90% *

6
Solstice

+ игру пару раз бесплатно раздавали

5
raib3rg Solstice

в стиме ее не раздавали

2
Pastoral Solstice

За бесплатно я бы взял.

Tommy.

не думал что Аколит так повлияет

5
NorutaUz

Андор

3
ka27

Андор недавно прошёл, LовноАколитша давно вышла

1
Александр Назарко

Что за бред? Аналитика пзц

4
Nodas
читерами, вероятно потому что, появляется поток мультимедиа контента «Звездных войн» от Disney.

Нет не поэтому, а потому что скидка 90%, благодаря чему она стоит по цене пачки чипсов

2
ДЕНИСКА_омск

Помню как зашел в игру када её раздавали в ЕПИКсторе, караул там читеров было

1
Владислав Ваганыс

Я один из, кстати все полумертвые игры населены нами

Saw Gerrera
1
Комментарий удален
Pastoral

Ну значит надо ещё подождать когда снова будут раздавать.

JustA_NiceGuy

Этот процент спокойно нужно умножать на 10. Уже говорилось сколько игроков было онлайн на всех платформах.

Блоха В Сарафане

Чё у тебя по математике было в школе? Или статистику только в 10 классе проходят?

1
JustA_NiceGuy Блоха В Сарафане

На всех платформах более 300к онлайн. Да, возможно цифра 10 слишком велика, но ею я хотел сказать, что процент описанный в статье слишком мал если сравнивать со всем онлайном.

Пользователь ВКонтакте

Мы с другом в своё время много играли в кооперативе. А сейчас она запускается с бесконечной загрузкой. Был момент, что помогло отключить оверлей лаунчера, но так не объединиться в группу. // Артём Скворцов

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