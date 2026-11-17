Энтузиаст под ником Tezla55 выпустил модификацию Galactic Conquest версии 1.0 для шутера Star Wars Battlefront II 2017 года. По словам разработчика, он несколько месяцев трудился над проектом после потери работы, чтобы перенести в современную игру от DICE и Electronic Arts полноценный стратегический режим, которого фанатам не хватало со времен оригинальной Star Wars Battlefront II 2005 года. Программа написана с нуля на движке Godot и распространяется как отдельное приложение размером 423 МБ.

На глобальной галактической карте игрокам доступны 3 кампании по всем киноэпохам - Clone Wars, Galactic Civil War и Sequel Era. Командиры передвигают 3D-модели флотов по гиперпространственным маршрутам, захватывают планеты и тратят заработанные кредиты на покупку новых соединений за 1000 кредитов, усиление отрядов дополнительными ботами за 400 кредитов или боевую подготовку для повышения точности ИИ. Сражаться можно в одиночку против компьютера на 3 уровнях сложности, в локальном кооперативе с разделенным экраном при наличии стороннего мода или в экспериментальном сетевом режиме через UPnP и перенаправление портов.

Главная особенность разработки заключается в автоматической связке с фанатским лаунчером KYBER через специальный плагин. Когда флоты сталкиваются на карте галактики, программа сама переключает карты, задает правила, настраивает сложность и число ботов, а затем считывает итоги боя, хотя запускать сам сервер в KYBER пользователю приходится вручную. В зависимости от ситуации запускаются разные режимы - планетарные битвы флотов проходят в Supremacy без затянутой фазы абордажа флагманов, осады беззащитных планет и финальные штурмы столиц разворачиваются в Galactic Assault, а на остальных картах задействуются Co-op и Blast. Для адекватного поведения ботов и поддержки героев автор настоятельно рекомендует пакет Battlefront+, но при желании матчи можно настраивать и в офлайне через моды уровня Instant Action Overhaul V2 или с пакетом Instant Online Improvements.

От некоторых элементов классики автору пришлось отказаться из-за технических ограничений оригинала 2017 года. В частности, из Galactic Conquest полностью вырезали космические бои на истребителях из Starfighter Assault, поскольку моды не способны исправить слабый искусственный интеллект в этом режиме. Полноценные космические стычки с высадкой на вражеские крейсеры через кооперативный режим работают только в эпохах Войн клонов и сиквелов, так как разработчики из DICE создали интерьеры флагманов лишь для этих фракций. В эпоху Гражданской войны космическое столкновение заменяется обычной перестрелкой в Blast на ближайшей планете.

Отдельные споры в комментариях вызвало признание моддера в том, что код проекта создавался при помощи нейросети Claude, из-за чего релиз получил соответствующую пометку AI Assisted. Сам Tezla55 в описании проекта подчеркнул, что искусственный интеллект выступал лишь инструментом, а все модели, текстуры неба и планет позаимствованы с указанием авторства у других участников сообщества.

Этот мод создавался при поддержке Claude. Тем не менее каждую сборку тестировал живой человек с контроллером и клавиатурой в руках. Игровой баланс настраивался вручную, а каждая функция внедрялась под контролем человека, который проверял, тестировал и отсеивал лишнее.

- Tezla55, автор модификации Galactic Conquest

Не обошлось и без технических накладок на старте распространения мода. На площадке Nexus Mods архив с версией 1.0 почти сразу попал в автоматический карантин системы безопасности, из-за чего пользователи начали жаловаться на битый файл и просить зеркала для скачивания. Проблема связана с тем, что у исполняемого файла нет дорогостоящей цифровой подписи - из-за этого на него также реагирует защитник Windows SmartScreen, а проверка на VirusTotal выдает 1 ложное срабатывание. Впрочем, рабочая сборка свободно загружается напрямую из раздела релизов на GitHub.

Несмотря на шероховатости и ранние баги, аудитория встретила проект с заметным воодушевлением, отмечая в комментариях, что именно такой режим должен был присутствовать в Star Wars Battlefront II с релиза, а некоторые владельцы консольных версий на PS4 и Xbox пожалели об отсутствии поддержки модов. В сообществе уже шутят, что благодаря фанатам игра 2017 года наконец превращается в настоящую Star Wars Battlefront II, хотя многие игроки по-прежнему надеются увидеть в моде кросс-эпохальные битвы и полноценный возврат космических сражений.