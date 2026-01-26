Платформа KYBER для Star Wars Battlefront II стала полностью открытой

Команда энтузиастов из студии Armchair Developers официально объявила о переводе своего проекта KYBER на модель с открытым исходным кодом. Данная платформа представляет собой альтернативный лаунчер и набор инструментов для шутера Star Wars Battlefront II, позволяющий запускать пользовательские серверы и модификации. Авторы инициативы сообщили, что теперь будущее поддержки игры и развитие ее мультиплеерной составляющей полностью переходит в руки сообщества. Одновременно с открытием доступа к коду состоялся полноценный релиз инструментов для запуска выделенных серверов и системы плагинов.

Разработчики отмечают, что проект изначально задумывался не просто как способ технического сохранения работоспособности игры, а как платформа для творческих экспериментов. Публикация исходного кода стала закономерным шагом в истории модификации. Это решение позволит сторонним программистам самостоятельно исправлять ошибки, внедрять новые функции и развивать возможности движка Frostbite далеко за пределы того, что было предусмотрено официальными создателями игры. Теперь любые улучшения и знания могут свободно распространяться между участниками сообщества, а не оставаться внутри одной команды.

Весь программный код проектов экосистемы KYBER теперь доступен в публичных репозиториях на GitHub. Помимо основного клиента, команда открыла доступ к исходным материалам сопутствующих сервисов. Среди них находится Maxima - альтернатива официальным лаунчерам EA Desktop и Origin, способная работать на операционных системах Linux и Windows. Также для создателей модов был выпущен специальный плагин Level Declaration для редактора Frosty Editor. Он позволяет разработчикам прописывать данные уровней, такие как поддерживаемые игровые режимы и лимиты игроков, для их корректного использования на кастомных серверах.

Важным нововведением стал релиз инструментов для хостинга выделенных серверов, работающих в режиме 24/7. Для запуска собственного сервера пользователям потребуется система на базе Linux с использованием контейнеризации Docker. Это нововведение призвано улучшить стабильность сетевого соединения и дать администраторам полный контроль над игровым процессом. Вместе с серверной частью представлен набор примеров плагинов, включающий автоматический балансировщик команд, режим Gun Game и функцию изменения зума камеры при возрождении в стиле серии Battlefield.

В своем обращении авторы также затронули состояние официальной версии игры. Благодаря отчетам, переданным командой KYBER, компания EA внедрила серверные исправления для множества критических уязвимостей базовой игры. Сообщается об устранении проблем с массовыми телепортациями игроков в режиме Галактическая битва, бесконечными таймерами в Полном превосходстве и другими эксплойтами. Большинство из 16 критических ошибок, обнаруженных энтузиастами в 2025 году, были успешно закрыты официальными разработчиками, что значительно улучшило безопасность стандартного мультиплеера.