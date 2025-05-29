Сообщество Star Wars Battlefront 2 требует от EA борьбы с читерами на фоне нового всплеска популярности

Star Wars Battlefront 2 переживает неожиданный ренессанс: число игроков резко возросло, особенно на фоне прошедшей распродажи, что позволило проекту установить рекорд онлайна в Steam — 18 635 одновременных игроков. И хотя цифра кажется скромной, внутренние источники утверждают, что совокупное количество активных игроков на всех платформах превышает несколько сотен тысяч.

Однако столь внезапное возвращение к жизни не обошлось без проблем. Сообщество игроков, особенно на ПК, сталкивается с массовыми случаями читерства, которые вновь сделали геймплей непредсказуемым и раздражающим. Контент-мейкеры в соцсетях и на стриминговых платформах регулярно демонстрируют, как хаос на серверах мешает получать удовольствие от игры.

Проблема с нечестными игроками — не новость для Battlefront 2. Читы и эксплойты преследуют игру уже много лет, но на фоне возрождения интереса к проекту дискомфорт стал особенно заметен. Комьюнити начало активно требовать от EA и DICE внедрения эффективной античит-системы, особенно учитывая, что возросшая активность приносит компании дополнительную прибыль.

На текущий момент EA и DICE официально не прокомментировали ситуацию. Тем не менее, история компании показывает, что издатель может вернуться к поддержке своих старых игр при наличии достаточного интереса со стороны игроков. Так, ранее аналогичная волна активности уже приводила к обновлениям в серии Battlefield.

Игроки надеются, что Star Wars Battlefront 2 получит заслуженное внимание, и что разработчики устранят проблему, которая уже не первый год мешает игре раскрыть свой потенциал.