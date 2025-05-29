Сообщество Star Wars Battlefront 2 требует от EA борьбы с читерами на фоне нового всплеска популярности

Star Wars Battlefront 2 переживает неожиданный ренессанс: число игроков резко возросло, особенно на фоне прошедшей распродажи, что позволило проекту установить рекорд онлайна в Steam — 18 635 одновременных игроков. И хотя цифра кажется скромной, внутренние источники утверждают, что совокупное количество активных игроков на всех платформах превышает несколько сотен тысяч.
Однако столь внезапное возвращение к жизни не обошлось без проблем. Сообщество игроков, особенно на ПК, сталкивается с массовыми случаями читерства, которые вновь сделали геймплей непредсказуемым и раздражающим. Контент-мейкеры в соцсетях и на стриминговых платформах регулярно демонстрируют, как хаос на серверах мешает получать удовольствие от игры.
Проблема с нечестными игроками — не новость для Battlefront 2. Читы и эксплойты преследуют игру уже много лет, но на фоне возрождения интереса к проекту дискомфорт стал особенно заметен. Комьюнити начало активно требовать от EA и DICE внедрения эффективной античит-системы, особенно учитывая, что возросшая активность приносит компании дополнительную прибыль.
На текущий момент EA и DICE официально не прокомментировали ситуацию. Тем не менее, история компании показывает, что издатель может вернуться к поддержке своих старых игр при наличии достаточного интереса со стороны игроков. Так, ранее аналогичная волна активности уже приводила к обновлениям в серии Battlefield.
Игроки надеются, что Star Wars Battlefront 2 получит заслуженное внимание, и что разработчики устранят проблему, которая уже не первый год мешает игре раскрыть свой потенциал.
Только однажды играл в онлайн стрелялку, может кто слышал, DIVISION называлась, там в тёмной части карты был только online, эти нечестные игроки даже своих ников не отсвечивали и убивали с одного выстрела, а сами были неубиваемы вообще, когда тебя убивают, то отбирают всё снаряжение, что - то там у меня даже золотое было, с тех пор я больше никогда не захожу в online и не понимаю, ну вот какой интерес играть с бессмертием, проходить сквозь стены? Наверное так делают только неудачники, которые честно играть попросту не умеют.
Так делают люди, которые фармят на этом бабки, перепродавая аккаунты.
Так делают люди, которые бустят других челов в рейтинговых играх фармя на этом бабки.
Всегда орал с подобного мышления, кто-то очень давно расфорсил этот ярлык, что читер- человек которого очень много унижали и вот он проецирует это в компьютерных играх, компенсируя свои недостатки, вам не кажется это чем-то на уровне, "компьютерные игры заставляют убивать людей" господи, расширяйте свой кругозор.
P.S. Естественно ущемленные тоже имеют место быть, но эт прям категория фриков, не думаю что их прям много.
лучшая борьба с читерами - перестать играть в онлайн игры. особенно покупать баттлпассы и скины. тогда разрабы засуетятся
а вообще, там не читеры, там как и в титанфолле просто остались 2-3 тысячи азиатов, которые играли в игру все эти годы, поэтому они кажутся читерами
Им сейчас не до этого, они сотрудников увольняют
Да ничего они не сделают, там читеры играют с 17 11 2017 и ни один забанен не был