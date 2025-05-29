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Star Wars: Battlefront 2 17.11.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос
7 1 106 оценок

Сообщество Star Wars Battlefront 2 требует от EA борьбы с читерами на фоне нового всплеска популярности

IKarasik IKarasik

Star Wars Battlefront 2 переживает неожиданный ренессанс: число игроков резко возросло, особенно на фоне прошедшей распродажи, что позволило проекту установить рекорд онлайна в Steam — 18 635 одновременных игроков. И хотя цифра кажется скромной, внутренние источники утверждают, что совокупное количество активных игроков на всех платформах превышает несколько сотен тысяч.

Star Wars Battlefront 2 установила новый рекорд по количеству игроков в Steam

Однако столь внезапное возвращение к жизни не обошлось без проблем. Сообщество игроков, особенно на ПК, сталкивается с массовыми случаями читерства, которые вновь сделали геймплей непредсказуемым и раздражающим. Контент-мейкеры в соцсетях и на стриминговых платформах регулярно демонстрируют, как хаос на серверах мешает получать удовольствие от игры.

Проблема с нечестными игроками — не новость для Battlefront 2. Читы и эксплойты преследуют игру уже много лет, но на фоне возрождения интереса к проекту дискомфорт стал особенно заметен. Комьюнити начало активно требовать от EA и DICE внедрения эффективной античит-системы, особенно учитывая, что возросшая активность приносит компании дополнительную прибыль.

На текущий момент EA и DICE официально не прокомментировали ситуацию. Тем не менее, история компании показывает, что издатель может вернуться к поддержке своих старых игр при наличии достаточного интереса со стороны игроков. Так, ранее аналогичная волна активности уже приводила к обновлениям в серии Battlefield.

Игроки надеются, что Star Wars Battlefront 2 получит заслуженное внимание, и что разработчики устранят проблему, которая уже не первый год мешает игре раскрыть свой потенциал.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
GLAM METAL VIRTUAL BAND

Только однажды играл в онлайн стрелялку, может кто слышал, DIVISION называлась, там в тёмной части карты был только online, эти нечестные игроки даже своих ников не отсвечивали и убивали с одного выстрела, а сами были неубиваемы вообще, когда тебя убивают, то отбирают всё снаряжение, что - то там у меня даже золотое было, с тех пор я больше никогда не захожу в online и не понимаю, ну вот какой интерес играть с бессмертием, проходить сквозь стены? Наверное так делают только неудачники, которые честно играть попросту не умеют.

3
selfreaver

Так делают люди, которые фармят на этом бабки, перепродавая аккаунты.
Так делают люди, которые бустят других челов в рейтинговых играх фармя на этом бабки.
Всегда орал с подобного мышления, кто-то очень давно расфорсил этот ярлык, что читер- человек которого очень много унижали и вот он проецирует это в компьютерных играх, компенсируя свои недостатки, вам не кажется это чем-то на уровне, "компьютерные игры заставляют убивать людей" господи, расширяйте свой кругозор.

P.S. Естественно ущемленные тоже имеют место быть, но эт прям категория фриков, не думаю что их прям много.

1
JohnTornton

лучшая борьба с читерами - перестать играть в онлайн игры. особенно покупать баттлпассы и скины. тогда разрабы засуетятся

а вообще, там не читеры, там как и в титанфолле просто остались 2-3 тысячи азиатов, которые играли в игру все эти годы, поэтому они кажутся читерами

3
Carissa7517

Им сейчас не до этого, они сотрудников увольняют

1
вупсич пупсич

Да ничего они не сделают, там читеры играют с 17 11 2017 и ни один забанен не был