Star Wars Battlefront 2 бьёт рекорд онлайна впервые за 4 года

Шутер Star Wars Battlefront 2 неожиданно вновь набрал популярность: на этой неделе игра показала самое высокое количество одновременных игроков в Steam за последние четыре года.

По данным SteamDB, пиковый онлайн за последние 24 часа составил 9777 пользователей, что является лучшим результатом с января 2021 года. Тогда игра достигла отметки в 10 489 игроков после выхода в Steam в июне 2020 года. С тех пор активность удерживалась на уровне 2–5 тысяч игроков в сутки.

Причины такого роста пока точно не известны, но повлиять на него могли сразу несколько факторов: недавняя распродажа в Steam, ежегодный праздник «День Звёздных войн» (4 мая), а также выход второго сезона «Андора».

Battlefront 2 была выпущена в 2017 году и с тех пор прошла через непростую историю — от скандалов с микротранзакциями до последующего реабилитационного роста и любви сообщества. Сейчас многие возвращаются в игру, потому что она по-прежнему выглядит впечатляюще, а сетевые режимы работают стабильно.

Что касается Battlefront 3, слухов о разработке практически нет. Ранее сообщалось, что проект маловероятен, а студия DICE сейчас полностью сосредоточена на серии Battlefield. Теоретически, разработку могла бы взять на себя Respawn Entertainment, но пока это остаётся лишь предположением.

Star Wars Battlefront 2, несмотря на возраст, вновь находит свою аудиторию — и, судя по всему, не собирается сдавать позиции.