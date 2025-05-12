Star Wars: Battlefront 2 пережил кратковременный всплеск активности игроков на фоне событий по мотивам "Звездных войн"

4 мая, на фоне шумихи вокруг второго сезона «Андора» и возвращения в кинотеатры фильма «Звездные войны III: Месть ситхов» наблюдается кратковременный рост числа игроков в игре Star Wars: Battlefront 2.

Игра широко известная своим спорным запуском, вновь привлекла небольшое число ​​игроков к игре. По состоянию на 11 мая 2025 года пик игры составил 5942 игрока на SteamDB. Самый высокий показатель на ПК с января 2021 года, когда в онлайн-магазинах было выпущено издание Celebration Edition с 10849 игроками.

Последнее обновление Battlefront 2 вышло пять лет назад, когда в апреле 2020 года в игру было добавлено обновление «Битва при Скарифе». Изначально планировалось, что игра будет работать по модели онлайн-сервиса, но агрессивные микротранзакции и «гордость и достижения» нанесли непоправимый ущерб репутации игры.

Последующие обновления исправили эти проблемы, добавив обновленную систему прогресса, новых героев и игровые режимы. Однако игра работала со скелетной командой до конца своего жизненного цикла, а EA и DICE переключили свое внимание на то, что станет Battlefield: 2042.

Однако даже спустя 8 лет после запуска Battlefront 2 по-прежнему остается одной из самых красивых и звучащих игр Star Wars на сегодняшний день. Хотя провальный запуск испортил общественное мнение и вероятность сиквела, то, что осталось, — это проблеск того, что могло бы стать одной из лучших игр Star Wars всех времен.

С текущим ростом числа игроков нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы игроки снова вернулись к игре. Однако следует отметить, что игра столкнулась с серьезными проблемами с хакерами, когда злонамеренные игроки делали некоторые лобби нефункциональными.

У моддеров есть решения в разработке, и проект нацелен на добавление выделенных серверов, поддержку модов и чата Proximity — в дополнение к ошеломляющему составу из 22 новых героев, 30 наземных солдат, 66 видов оружия и более 90 новых скинов.