Star Wars Battlefront 2 переживает возрождение благодаря сообществу и открытой бета-версии лаунчера KYBER

Игроки Star Wars Battlefront 2 на ПК теперь могут загрузить открытую бета-версию KYBER, созданного сообществом унифицированного лаунчера и онлайн-инфраструктуры со встроенной поддержкой модов.

KYBER — это платформа пользовательских серверов и лаунчер модов, которая полностью заменяет официальную онлайн-инфраструктуру Star Wars Battlefront 2 на ПК и добавляет различные возможности, такие как:

Выделенные круглосуточные серверы, управляемые сообществом, которые позволяют игрокам проводить постоянные игровые сессии с пользовательскими наборами правил, выбором карт и модификациями игрового процесса.

Полная поддержка модов, созданных сообществом, позволяющая разработчикам создавать новые игровые механики, косметические предметы, изменения баланса и контент, полностью независимые от официальных патчей.

Ключевые изменения в режимах, такие как развитие режима «Превосходство» в режим «Завоевание», вдохновленный Battlefield, где матчи проходят в более быстром темпе и имеют более четкий ход.

Полностью функциональный браузер серверов, отсутствовавший в официальной игре.

Голосовой чат на основе близости, где игроки слышат товарищей по команде и ближайших противников в зависимости от расстояния в игре, а не только через командные каналы, что способствует органичной координации отряда без необходимости использования внешних платформ, таких как Discord.

Подробное отслеживание статистики, позволяющее игрокам просматривать свою статистику карьеры как на официальных онлайн-серверах, так и на серверах KYBER.

Режим наблюдателя, использующий встроенную в игру камеру наблюдателя. Полезен для слежки за подозрительными игроками, просмотра эпических сражений и многого другого.

Потребовалось много времени, но после четырёх лет работы KYBER всё же был запущен в открытой бета-версии, чтобы расширить базу игроков и помочь исправить последние ошибки перед полным релизом.

Команда KYBER также обещала выпустить исходный код, но попросила немного больше времени, чтобы сделать его «более достойным». Поэтому текущий план — выпустить игру в следующем месяце (январь 2026 года).