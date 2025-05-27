Star Wars Battlefront 2 установила новый рекорд по количеству игроков в Steam

Шутер Star Wars Battlefront 2, выпущенный в 2017 году усилиями DICE и EA, недавно обновил свой рекорд по количеству одновременных игроков на Steam. Это произошло 25 мая 2025 года, когда в игре одновременно отметились 18 тысяч игроков, что стало новым рекордом. По мнению экспертов, количество одновременных игроков на всех платформах может достичь 160 тысяч.

Темпы роста впечатляют: прежнее пиковое значение в 10 тысяч игроков было зафиксировано в январе 2021 года, четыре года назад. По мнению фанатов, на рост числа игроков повлияли сразу несколько факторов, в том числе финал 2-го сезона «Андора», сериала по «Звездным войнам», покорившего зрителей сюжетной частью. Кроме того, День «Звездных войн», отмечаемый 4 мая, традиционно стимулирует интерес к продукции франшизы. В этом году больше всего внимания было уделено шутеру Star Wars Battlefront 2. В то же время, движения в соцсетях с хэштегом #MakeBattlefront3 мотивируют игроков вернуться к игре, демонстрируя EA свой интерес к ее продолжению.

Посыл ясен: чем больше игроков в сети, тем труднее будет EA игнорировать просьбы о сиквеле. Как бы то ни было, инициатива идет полным ходом, и на данный момент только на ПК (Steam) в Star Wars Battlefront 2 играют более 13 тысяч человек.

Желание получить Star Wars Battlefront 3 выходит за рамки сообщества: Матс Хельге Хольм, бывший разработчик DICE, выразил желание собрать команду для разработки новой игры. Впрочем, даже несмотря на поддержку фанатов и разработчиков, впереди сложный путь.