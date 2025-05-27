Star Wars Battlefront 2 установила новый рекорд по количеству игроков в Steam

Шутер Star Wars Battlefront 2, выпущенный в 2017 году усилиями DICE и EA, недавно обновил свой рекорд по количеству одновременных игроков на Steam. Это произошло 25 мая 2025 года, когда в игре одновременно отметились 18 тысяч игроков, что стало новым рекордом. По мнению экспертов, количество одновременных игроков на всех платформах может достичь 160 тысяч.
Темпы роста впечатляют: прежнее пиковое значение в 10 тысяч игроков было зафиксировано в январе 2021 года, четыре года назад. По мнению фанатов, на рост числа игроков повлияли сразу несколько факторов, в том числе финал 2-го сезона «Андора», сериала по «Звездным войнам», покорившего зрителей сюжетной частью. Кроме того, День «Звездных войн», отмечаемый 4 мая, традиционно стимулирует интерес к продукции франшизы. В этом году больше всего внимания было уделено шутеру Star Wars Battlefront 2. В то же время, движения в соцсетях с хэштегом #MakeBattlefront3 мотивируют игроков вернуться к игре, демонстрируя EA свой интерес к ее продолжению.
Посыл ясен: чем больше игроков в сети, тем труднее будет EA игнорировать просьбы о сиквеле. Как бы то ни было, инициатива идет полным ходом, и на данный момент только на ПК (Steam) в Star Wars Battlefront 2 играют более 13 тысяч человек.
Желание получить Star Wars Battlefront 3 выходит за рамки сообщества: Матс Хельге Хольм, бывший разработчик DICE, выразил желание собрать команду для разработки новой игры. Впрочем, даже несмотря на поддержку фанатов и разработчиков, впереди сложный путь.
А потому что больше не выпускают хороших игр по вселенной. Академи уже 100 лет, но на мой взгляд все еще является эталоном в плане геймплея. То же можно и про фронт сказать. А сейчас все нацелены на картинку, повестку и т.д. Тот же ремастер КОТОР уже сколько показать не могут, если он вообще не умер.. Вот ремастер академи можно было бы заценить!
Академия отличная игра по вселенной
Академия неплоха, для своего времени, но точно не эталон. По 10 врагов на одну, большую локацию - лабиринт и беготня туда-сюда, дабы нажать несколько кнопок, так себе идея конечно. До сих пор запомнилась миссия в тюрьме, наверное самая душная лока в игре.
ремастеры необходимы...я хочу поиграть в старые части но там графика вырви глаза...Анлишед 1-2 еще можно стерпеть....
И это только стим.... а ещё и с эпика подтянулись.
мод Кибер 2 помог в том числе) где и с ботами поиграть можно но боты очень умные и сложные
я его в общем доступе вообще не вижу - он небось даётся в тихаря в дискорде где то да, или всё таки так скачать можно?