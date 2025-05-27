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Star Wars: Battlefront 2 17.11.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос
7 1 100 оценок

Star Wars Battlefront 2 установила новый рекорд по количеству игроков в Steam

Gruz_ Gruz_

Шутер Star Wars Battlefront 2, выпущенный в 2017 году усилиями DICE и EA, недавно обновил свой рекорд по количеству одновременных игроков на Steam. Это произошло 25 мая 2025 года, когда в игре одновременно отметились 18 тысяч игроков, что стало новым рекордом. По мнению экспертов, количество одновременных игроков на всех платформах может достичь 160 тысяч.

Темпы роста впечатляют: прежнее пиковое значение в 10 тысяч игроков было зафиксировано в январе 2021 года, четыре года назад. По мнению фанатов, на рост числа игроков повлияли сразу несколько факторов, в том числе финал 2-го сезона «Андора», сериала по «Звездным войнам», покорившего зрителей сюжетной частью. Кроме того, День «Звездных войн», отмечаемый 4 мая, традиционно стимулирует интерес к продукции франшизы. В этом году больше всего внимания было уделено шутеру Star Wars Battlefront 2. В то же время, движения в соцсетях с хэштегом #MakeBattlefront3 мотивируют игроков вернуться к игре, демонстрируя EA свой интерес к ее продолжению.

Посыл ясен: чем больше игроков в сети, тем труднее будет EA игнорировать просьбы о сиквеле. Как бы то ни было, инициатива идет полным ходом, и на данный момент только на ПК (Steam) в Star Wars Battlefront 2 играют более 13 тысяч человек.

Желание получить Star Wars Battlefront 3 выходит за рамки сообщества: Матс Хельге Хольм, бывший разработчик DICE, выразил желание собрать команду для разработки новой игры. Впрочем, даже несмотря на поддержку фанатов и разработчиков, впереди сложный путь.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
yagaorl

А потому что больше не выпускают хороших игр по вселенной. Академи уже 100 лет, но на мой взгляд все еще является эталоном в плане геймплея. То же можно и про фронт сказать. А сейчас все нацелены на картинку, повестку и т.д. Тот же ремастер КОТОР уже сколько показать не могут, если он вообще не умер.. Вот ремастер академи можно было бы заценить!

1
Влад Корвин

Академия отличная игра по вселенной

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Jarvis666

Академия неплоха, для своего времени, но точно не эталон. По 10 врагов на одну, большую локацию - лабиринт и беготня туда-сюда, дабы нажать несколько кнопок, так себе идея конечно. До сих пор запомнилась миссия в тюрьме, наверное самая душная лока в игре.

1
ThoughtfulGerardo

ремастеры необходимы...я хочу поиграть в старые части но там графика вырви глаза...Анлишед 1-2 еще можно стерпеть....

jax baron

И это только стим.... а ещё и с эпика подтянулись.

ThoughtfulGerardo

мод Кибер 2 помог в том числе) где и с ботами поиграть можно но боты очень умные и сложные

jax baron ThoughtfulGerardo

я его в общем доступе вообще не вижу - он небось даётся в тихаря в дискорде где то да, или всё таки так скачать можно?