Star Wars: Battlefront II помогла EA превзойти финансовые ожидания

Electronic Arts подвела итоги первого квартала 2026 финансового года (апрель–июнь 2025-го) и порадовала инвесторов результатами, оказавшимися лучше ожидаемых. Хотя в компании прогнозировали снижение выручки, по факту она даже немного выросла — на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув $1,67 млрд. Особенно хороши оказались чистые поступления, которые составили $1,29 млрд — это на 3% больше, чем годом ранее, и на $23 млн выше внутренних прогнозов EA.

Ключевым драйвером квартала стали не только традиционно сильные игровые сервисы, но и неожиданный рост интереса к Star Wars: Battlefront II. Также хорошо показала себя новинка Split Fiction, благодаря чему поступления от "обычных" продаж игр выросли на 27% — до $214 млн. Это частично компенсировало небольшое снижение доходов от сервисов (–1%, до $1,08 млрд). Распределение поступлений по платформам осталось стабильным: консоли принесли 53,2% доходов, ПК — 24,6%, а мобильные устройства — 22,2%.

Среди позитивных моментов компания особо отметила успех линейки футбольных игр. Особенно выделился мобильный проект EA Sports FC Mobile, показавший рекордные поступления за всё время его существования.

Несмотря на уверенные показатели по выручке, чистая прибыль EA снизилась на 28,1%, составив $201 млн. Руководство не комментирует точные причины падения, однако, вероятно, свою роль сыграли выросшие расходы на разработку и маркетинг.

Также стало известно, что создание Battlefield 6 стало самым дорогим в истории франшизы. Точные суммы не раскрываются, однако представители компании подчеркнули: проект задуман как платформа на годы вперёд, а не просто разовый релиз. Учитывая вложения, EA рассчитывает на долгосрочное развитие этой игры как сервисной модели.

Наконец, в рамках обратного выкупа акций за квартал EA потратила $375 млн, выкупив около 3 миллионов собственных ценных бумаг, что может свидетельствовать о стремлении укрепить позиции на фондовом рынке на фоне позитивных квартальных результатов.