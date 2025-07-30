Star Wars: Battlefront II помогла EA превзойти финансовые ожидания

Electronic Arts подвела итоги первого квартала 2026 финансового года (апрель–июнь 2025-го) и порадовала инвесторов результатами, оказавшимися лучше ожидаемых. Хотя в компании прогнозировали снижение выручки, по факту она даже немного выросла — на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув $1,67 млрд. Особенно хороши оказались чистые поступления, которые составили $1,29 млрд — это на 3% больше, чем годом ранее, и на $23 млн выше внутренних прогнозов EA.
Ключевым драйвером квартала стали не только традиционно сильные игровые сервисы, но и неожиданный рост интереса к Star Wars: Battlefront II. Также хорошо показала себя новинка Split Fiction, благодаря чему поступления от "обычных" продаж игр выросли на 27% — до $214 млн. Это частично компенсировало небольшое снижение доходов от сервисов (–1%, до $1,08 млрд). Распределение поступлений по платформам осталось стабильным: консоли принесли 53,2% доходов, ПК — 24,6%, а мобильные устройства — 22,2%.
Среди позитивных моментов компания особо отметила успех линейки футбольных игр. Особенно выделился мобильный проект EA Sports FC Mobile, показавший рекордные поступления за всё время его существования.
Несмотря на уверенные показатели по выручке, чистая прибыль EA снизилась на 28,1%, составив $201 млн. Руководство не комментирует точные причины падения, однако, вероятно, свою роль сыграли выросшие расходы на разработку и маркетинг.
Также стало известно, что создание Battlefield 6 стало самым дорогим в истории франшизы. Точные суммы не раскрываются, однако представители компании подчеркнули: проект задуман как платформа на годы вперёд, а не просто разовый релиз. Учитывая вложения, EA рассчитывает на долгосрочное развитие этой игры как сервисной модели.
Наконец, в рамках обратного выкупа акций за квартал EA потратила $375 млн, выкупив около 3 миллионов собственных ценных бумаг, что может свидетельствовать о стремлении укрепить позиции на фондовом рынке на фоне позитивных квартальных результатов.
Жадность еа с лутбоксами обосрали старт игры. А игра отличная
Инфлюэнсерам зашёл Андор - они подсели на старворс, подписота - подписалась за это дело. А Андор хорош вот всплеск активности, игра - обычная батла в антураже старворс со всеми её болячками ну и плюсами для кого-то. Но факт есть вся франшиза батлы людям надоела, она проигрывает королевским и колде и ксу. Былой популярности нету, а причина проста - ужасный дизайн карт когда тебя убивает кемпер из щели в трёх дверных проёмах за три километра и этот никак не фиксится. Последний нормальный батл был в бк2, а дальше все нормальные мужики переехали в код, ксго или пабжи.
p.s. а ну ещё можно там пвп играть за героев из фильмов за ёду за дарта на мечах - это реально единственное что может как по мне принести фан, сама же стрельба из оружия за пехоту и прочих - копия батлы последних 10 лет - в топку - забудут про это скоро как и про бф6))
не надо, полеты на истребителях топ
Ну игра то неплохая, так то