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Star Wars: Battlefront 2 17.11.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос
7 1 097 оценок

Звезда сериала "Андор" обратился к EA с призывом сделать Star Wars: Battlefront 3

Gruz_ Gruz_

Муханнад Бен Амор (также известный как Муханнад Бхайер) сыграл роль Вильмона Паака во втором сезоне «Андора», а теперь присоединился к растущей группе фанатов «Звездных войн», требующих продолжения Star Wars: Battlefront.

На своем профиле в Instagram он сделал призыв к созданию третьей части, написав: «Star Wars должны как можно скорее подарить нам Battlefront 3!». В последующем посте Бен Амор поделился скриншотом, на котором видно, что он провел 469 часов за игрой в Star Wars: Battlefront 2 (2017).

Я вырос на Battlefront 2 - я ветеран с момента запуска. Надеюсь, Battlefront 3 выйдет!

Призыв Бена Амора прозвучал на фоне растущей популярности Battlefront 2. По данным SteamDB, на последние 24 часа в игре было зарегистрировано 9 292 игрока, что лишь немного не дотягивает до рекордного показателя четырехлетней давности - 10 489 игроков в 2021 году.

О том, насколько сильно геймеры хотят третью часть серии, можно судить по таким платформам, как Reddit. Там то и дело появляются темы о Battlefront 3. Однако Electronic Arts до сих пор не ответила на просьбы игроков. Возможно, на издателя больше, чем обращения фанатов, повлиял вышеупомянутый рост популярности Star Wars: Battlefront 2 в Steam.

При этом стоит отметить, что речь все же идет о новой серии, запущенной в 2015 году благодаря усилиям EA DICE. Оригинальная серия от Free Radical Studios также состояла из двух шутеров. По слухам, Battlefront 3 была очень близка к завершению в 2012 году, однако в итоге ее решили не выпускать.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Человек - ты обращаешься к богу, к титану, к космическому хаосу:)))

Ладно. Кроме шуток, я тоже за продолжение серии. Только сделали бы её дружелюбной к игрокам... А то, навязанный мультиплеер, ящики, сезоны какие-то.

Даёшь нормальную игру!

А потом вспоминаешь с кем говоришь...

5
jax baron

и главное без дюнева как вангуард

rmplaton
Оригинальная серия от Free Radical Studios также состояла из двух шутеров

Оригинальную дилогию разрабатывали в Pandemic Studios

3
rmplaton

BF3 - это, конечно, хорошо бы, но уж если честно, то хотелось бы скорее добротную сингловую игру на движке Frostbite по первым шести фильмам (про все, что наснимал Дисней не надо даже упоминать - когда вижу во втором Battlefront'e что-то связанное с недоразумением под названием "новейшая трилогия", то чуть ли ни глаз дергается...). Придумать можно было бы много чего - Republic Commando в свое время была очень неплохой...

2
Никита Дроздоvv

Тоже всегда думал, вот как было бы круто, если бы вышли игры по всем фильмам ЗВ Полноценные настоящие сюжетные игры по всем шести эпизодом, по типу серии Jedi. Но, увы, это вряд-ли когда то произойдет. Эх, я бы сыграл. Есть, кстати, игра на Пс 2 по третьему эпизоду. Я бы даже от банального ремастера бы не отказался. Да даже от банального порта на Пк. я бы с удовольствием поиграл.

1
ka27 Никита Дроздоvv

Я в 3 эпизоде нашёл помню место, где бесконечно появлялись солдаты и легко прокачивался за их счёт :) ещё там друг против друга играли, как бойцовка была

Никита Дроздоvv ka27

Да, было время

jax baron

пора уже

1
ZombieMan1
Оригинальная серия от Free Radical Studios также состояла из двух шутеров. По слухам, Battlefront 3 была очень близка к завершению в 2012 году, однако в итоге ее решили не выпускать.

вообще-то делали первые две части не они, третью часть делали они , но её отменили в конце 2008 года , о чем всем известна , откуда всплыл 2012 год ?

gukoon

Так вроде ЕА прова больше не принадлежит. Игры теперь Юбики вроде делают.

Аристов--Черный

Эксклюзив ЕА кончился. Теперь делают все кто готов измазаться.

Юркец

Какой 2012-й, если первая в 2015-м вышла)) скорее всего хотели написать о 2022-м году, это более реально!)

Никита Дроздоvv

Речь идёт об оригинальной Battlefront 3, к которой Dice не имеет не какого отношения.

demanik1

Первый в 2004 вышел

ka27

Тут про первые части Battlefront (2004) и Battlefront (2005), в 2012 могла 3 выйти :)

ну а потом новые вышли, красивые, но порезанные капец

Аристов--Черный

Мой маленький друг, до этих творений DICE, были две прекрасные игры - которые и решено было перезапустить в 2015-ом году.