Звезда сериала "Андор" обратился к EA с призывом сделать Star Wars: Battlefront 3

Муханнад Бен Амор (также известный как Муханнад Бхайер) сыграл роль Вильмона Паака во втором сезоне «Андора», а теперь присоединился к растущей группе фанатов «Звездных войн», требующих продолжения Star Wars: Battlefront.

На своем профиле в Instagram он сделал призыв к созданию третьей части, написав: «Star Wars должны как можно скорее подарить нам Battlefront 3!». В последующем посте Бен Амор поделился скриншотом, на котором видно, что он провел 469 часов за игрой в Star Wars: Battlefront 2 (2017).

Я вырос на Battlefront 2 - я ветеран с момента запуска. Надеюсь, Battlefront 3 выйдет!

Призыв Бена Амора прозвучал на фоне растущей популярности Battlefront 2. По данным SteamDB, на последние 24 часа в игре было зарегистрировано 9 292 игрока, что лишь немного не дотягивает до рекордного показателя четырехлетней давности - 10 489 игроков в 2021 году.

О том, насколько сильно геймеры хотят третью часть серии, можно судить по таким платформам, как Reddit. Там то и дело появляются темы о Battlefront 3. Однако Electronic Arts до сих пор не ответила на просьбы игроков. Возможно, на издателя больше, чем обращения фанатов, повлиял вышеупомянутый рост популярности Star Wars: Battlefront 2 в Steam.

При этом стоит отметить, что речь все же идет о новой серии, запущенной в 2015 году благодаря усилиям EA DICE. Оригинальная серия от Free Radical Studios также состояла из двух шутеров. По слухам, Battlefront 3 была очень близка к завершению в 2012 году, однако в итоге ее решили не выпускать.