Звезда сериала "Андор" обратился к EA с призывом сделать Star Wars: Battlefront 3

Муханнад Бен Амор (также известный как Муханнад Бхайер) сыграл роль Вильмона Паака во втором сезоне «Андора», а теперь присоединился к растущей группе фанатов «Звездных войн», требующих продолжения Star Wars: Battlefront.
На своем профиле в Instagram он сделал призыв к созданию третьей части, написав: «Star Wars должны как можно скорее подарить нам Battlefront 3!». В последующем посте Бен Амор поделился скриншотом, на котором видно, что он провел 469 часов за игрой в Star Wars: Battlefront 2 (2017).
Я вырос на Battlefront 2 - я ветеран с момента запуска. Надеюсь, Battlefront 3 выйдет!
Призыв Бена Амора прозвучал на фоне растущей популярности Battlefront 2. По данным SteamDB, на последние 24 часа в игре было зарегистрировано 9 292 игрока, что лишь немного не дотягивает до рекордного показателя четырехлетней давности - 10 489 игроков в 2021 году.
О том, насколько сильно геймеры хотят третью часть серии, можно судить по таким платформам, как Reddit. Там то и дело появляются темы о Battlefront 3. Однако Electronic Arts до сих пор не ответила на просьбы игроков. Возможно, на издателя больше, чем обращения фанатов, повлиял вышеупомянутый рост популярности Star Wars: Battlefront 2 в Steam.
При этом стоит отметить, что речь все же идет о новой серии, запущенной в 2015 году благодаря усилиям EA DICE. Оригинальная серия от Free Radical Studios также состояла из двух шутеров. По слухам, Battlefront 3 была очень близка к завершению в 2012 году, однако в итоге ее решили не выпускать.
Человек - ты обращаешься к богу, к титану, к космическому хаосу:)))
Ладно. Кроме шуток, я тоже за продолжение серии. Только сделали бы её дружелюбной к игрокам... А то, навязанный мультиплеер, ящики, сезоны какие-то.
Даёшь нормальную игру!
А потом вспоминаешь с кем говоришь...
и главное без дюнева как вангуард
Оригинальную дилогию разрабатывали в Pandemic Studios
BF3 - это, конечно, хорошо бы, но уж если честно, то хотелось бы скорее добротную сингловую игру на движке Frostbite по первым шести фильмам (про все, что наснимал Дисней не надо даже упоминать - когда вижу во втором Battlefront'e что-то связанное с недоразумением под названием "новейшая трилогия", то чуть ли ни глаз дергается...). Придумать можно было бы много чего - Republic Commando в свое время была очень неплохой...
Тоже всегда думал, вот как было бы круто, если бы вышли игры по всем фильмам ЗВ Полноценные настоящие сюжетные игры по всем шести эпизодом, по типу серии Jedi. Но, увы, это вряд-ли когда то произойдет. Эх, я бы сыграл. Есть, кстати, игра на Пс 2 по третьему эпизоду. Я бы даже от банального ремастера бы не отказался. Да даже от банального порта на Пк. я бы с удовольствием поиграл.
Я в 3 эпизоде нашёл помню место, где бесконечно появлялись солдаты и легко прокачивался за их счёт :) ещё там друг против друга играли, как бойцовка была
Да, было время
пора уже
вообще-то делали первые две части не они, третью часть делали они , но её отменили в конце 2008 года , о чем всем известна , откуда всплыл 2012 год ?
Так вроде ЕА прова больше не принадлежит. Игры теперь Юбики вроде делают.
Эксклюзив ЕА кончился. Теперь делают все кто готов измазаться.
Какой 2012-й, если первая в 2015-м вышла)) скорее всего хотели написать о 2022-м году, это более реально!)
Речь идёт об оригинальной Battlefront 3, к которой Dice не имеет не какого отношения.
Первый в 2004 вышел
Тут про первые части Battlefront (2004) и Battlefront (2005), в 2012 могла 3 выйти :)
ну а потом новые вышли, красивые, но порезанные капец
Мой маленький друг, до этих творений DICE, были две прекрасные игры - которые и решено было перезапустить в 2015-ом году.