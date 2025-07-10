Звёздные войны возвращаются: Star Wars Battlefront 2 ворвалась в топ продаж США почти восемь лет после релиза

Спустя почти восемь лет после релиза, Star Wars Battlefront 2 вновь оказалась в центре внимания — и на этот раз не из-за скандалов, а благодаря взрывному росту популярности. По данным аналитической компании Circana, игра заняла 12-е место среди самых продаваемых игр в США в мае 2025 года, что стало неожиданным, но приятным сюрпризом для поклонников франшизы.

Возрождение шутера 2017 года стало результатом сразу нескольких факторов. Один из них — ностальгия, охватившая фанатов вселенной «Звёздных войн», особенно на фоне переиздания фильма «Эпизод III: Месть ситхов» в начале мая. Это событие совпало с 20-летием фильма, что привлекло внимание как давних поклонников, так и новых игроков. Именно в этот период, по словам аналитика Circana Мэта Пискателлы, начался стабильный рост интереса к Battlefront 2.

Но это был только первый импульс. Второй — ещё более мощный — пришёл с положительным приёмом телесериала «Андор», который вновь разжёг интерес к событиям, происходящим между приквелами и оригинальной трилогией. По словам Пискателлы, пик популярности игры пришёлся на неделю 25 мая, и хотя затем количество игроков немного снизилось, уже в июне был зафиксирован новый всплеск активности — в том числе благодаря распродажам.

Любопытно, что Star Wars Battlefront 2 не просто вернулась в рейтинги — она начала бить собственные рекорды. По данным SteamDB, игра достигла нового пика в почти 36 000 одновременных игроков, превзойдя прежний рекорд в 18 635 человек, установленный всего несколькими неделями ранее. Ещё в январе 2021 года онлайн составлял максимум около 10 500 игроков, что делает нынешние показатели в три раза выше.

На момент написания статьи в Battlefront 2 продолжает играть около 11 000 человек, а суточный пик превысил 22 000. Это говорит не просто о кратковременном интересе, а о настоящем втором дыхании игры, которую долгое время считали «мертвой» после критики на старте и прекращения поддержки.

Примечательно, что Battlefront 2 оказалась в топе наряду с громкими новинками: Elden Ring: Nightreign, DOOM: The Dark Ages, а также Oblivion Remastered, который занял четвёртую строчку. В рейтинге также присутствуют вечные хиты вроде GTA V, Call of Duty: Black Ops 6 и Minecraft. Среди других свежих релизов выделяются F1 25 и Capcom Fight Collection 2, а Helldivers 2 и Red Dead Redemption 2 по-прежнему уверенно держатся в чартах.

Возвращение Star Wars Battlefront 2 доказывает: качественные игры могут найти новую аудиторию спустя годы, особенно если за ними стоит культовая франшиза и мощная волна фанатской любви. Кто знает, возможно, эта вторая волна успеха вдохновит EA и DICE вновь вернуться к серии и дать ей шанс на ещё одну, уже официальную реинкарнацию.