Aspyr прокомментировала кадр из фанатской модификации в трейлере Star Wars Battlefront Classic Collection

Компания Aspyr, создавшая новую коллекцию Star Wars: Battlefront Classic Collection, заявила, что не использовала ничего из фанатских модов без должного уважения. Это противоречит некоторым сообщениям. Некоторые фанаты заметили, что модели персонажей в трейлере игры похожи на модели из мода для первого Battlefront.
Чтобы прояснить ситуацию: Мод, созданный iamashaymin, добавлял персонажей Кита Фисто и Асажж Вентресс, которые ранее были эксклюзивным DLC в версии для Xbox, но не были доступны на PC. Моддеры утверждали, что в трейлере использованы модели, похожие на модифицированные версии iamashaymin, включая неточные детали, например, Асажж владеет двумя световыми мечами вместо ее уникального оружия из оригинального DLC.
Aspyr выпустила заявление, в котором опровергла эти утверждения. Они заявили, что в релизе Star Wars: Battlefront Classic Collection нет кода или контента, взятого из неаккредитованных источников.
Мы хотели бы поблагодарить сообщество поклонников Star Wars: Battlefront за то, что они обратили на это наше внимание. Когда прошлой осенью мы снимали материал для нашего анонса, мы по ошибке включили в него контент, которого нет в продукте, и эта ошибка попала в финальную версию. Предстоящий релиз Star Wars: Battlefront Classic Collection не содержит никакого кода или контента, взятого из неафишируемых источников.