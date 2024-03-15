Авторы Star Wars Battlefront Classic Collection подтвердили "критические ошибки" и работают над их устранением

Студия-разработчик Star Wars Battlefront Classic Collection отреагировала на негативный запуск игры.
Игра, вышедшая в четверг, подверглась широкой критике в социальных сетях и на странице в Steam, где ее пользовательский рейтинг на данный момент составляет 19 % положительных оценок.
По словам некоторых игроков, при запуске игры в некоторых режимах было установлено не более трех серверов для ПК, чтобы вместить все сообщество. Это означало, что из более чем 10 000 игроков на ПК в ночь запуска только 192 могли получить доступ к некоторым режимам игры.
Несмотря на то, что за прошедшие с момента запуска часы было добавлено больше серверов, игроки продолжали сообщать об ошибках, заиканиях, а в некоторых случаях оружие не регистрировало урон, нанесенный другим игрокам.
Aspyr опубликовала обращение на официальной странице поддержки игры, признав наличие проблем и сообщив, что принимаются меры по их устранению.
Мы хотели бы поблагодарить сообщество Battlefront за огромную поддержку и отзывы о выпуске Star Wars Battlefront Classic Collection. Во время запуска мы столкнулись с критическими ошибками в нашей сетевой инфраструктуре. Это привело к невероятно высокому пингу, ошибкам при подборе игроков, сбоям и не отображению серверов в браузере. С момента запуска мы работали над решением этих проблем и повышением стабильности сети, и мы будем продолжать наши усилия, пока наша сетевая инфраструктура не стабилизируется, чтобы предотвратить дальнейшие перебои.
Star Wars Battlefront Classic Collection включает в себя весь оригинальный бонусный контент из игры Star Wars Battlefront 2004 года и ее сиквела Star Wars Battlefront 2 2005 года.
В каждой игре есть одиночные кампании и локальные многопользовательские матчи, а также предполагаются массовые онлайн-битвы до 64 игроков, если позволит место на сервере.
Сделать нормальный ремастер, а не мусор? Ах да, это же не про современных разрабов, которые нанимают одного индуса, который и делает все за них и за миску кари
а впрочем, ничего нового
Вряд ли игра 20ти ледней давности будет пользоваться массовым успехом, зайдут пара олдфагов, смахнут слезу умиления, поиграют и удут в более современные франшизы.
Как удобно сначала выпустить глючный продукт а потом исправлять, неужели сразу нельзя сделать качественно?
Последние лет 10 так, не? Ждёшь когда патчи с мелкими фиксами начинают выходить с задержкой в полгода и покупаешь игру.
70 Гигов, они там перезапуск спрятали?