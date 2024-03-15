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Star Wars: Battlefront Classic Collection 14.03.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
7.6 18 оценок

Авторы Star Wars Battlefront Classic Collection подтвердили "критические ошибки" и работают над их устранением

butcher69
Новости

Студия-разработчик Star Wars Battlefront Classic Collection отреагировала на негативный запуск игры.

Игра, вышедшая в четверг, подверглась широкой критике в социальных сетях и на странице в Steam, где ее пользовательский рейтинг на данный момент составляет 19 % положительных оценок.

По словам некоторых игроков, при запуске игры в некоторых режимах было установлено не более трех серверов для ПК, чтобы вместить все сообщество. Это означало, что из более чем 10 000 игроков на ПК в ночь запуска только 192 могли получить доступ к некоторым режимам игры.

Несмотря на то, что за прошедшие с момента запуска часы было добавлено больше серверов, игроки продолжали сообщать об ошибках, заиканиях, а в некоторых случаях оружие не регистрировало урон, нанесенный другим игрокам.

Aspyr опубликовала обращение на официальной странице поддержки игры, признав наличие проблем и сообщив, что принимаются меры по их устранению.

Мы хотели бы поблагодарить сообщество Battlefront за огромную поддержку и отзывы о выпуске Star Wars Battlefront Classic Collection. Во время запуска мы столкнулись с критическими ошибками в нашей сетевой инфраструктуре. Это привело к невероятно высокому пингу, ошибкам при подборе игроков, сбоям и не отображению серверов в браузере. С момента запуска мы работали над решением этих проблем и повышением стабильности сети, и мы будем продолжать наши усилия, пока наша сетевая инфраструктура не стабилизируется, чтобы предотвратить дальнейшие перебои.

Star Wars Battlefront Classic Collection включает в себя весь оригинальный бонусный контент из игры Star Wars Battlefront 2004 года и ее сиквела Star Wars Battlefront 2 2005 года.

В каждой игре есть одиночные кампании и локальные многопользовательские матчи, а также предполагаются массовые онлайн-битвы до 64 игроков, если позволит место на сервере.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
Мы хотели бы

Сделать нормальный ремастер, а не мусор? Ах да, это же не про современных разрабов, которые нанимают одного индуса, который и делает все за них и за миску кари

будем продолжать наши усилия
3
JIoMTuK

а впрочем, ничего нового

0
Oscilograf

Вряд ли игра 20ти ледней давности будет пользоваться массовым успехом, зайдут пара олдфагов, смахнут слезу умиления, поиграют и удут в более современные франшизы.

0
Brock_Harrison

Как удобно сначала выпустить глючный продукт а потом исправлять, неужели сразу нельзя сделать качественно?

0
berenyorel

Последние лет 10 так, не? Ждёшь когда патчи с мелкими фиксами начинают выходить с задержкой в полгода и покупаешь игру.

0
berenyorel

70 Гигов, они там перезапуск спрятали?

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