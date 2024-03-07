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Star Wars: Battlefront Classic Collection 14.03.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
7.6 9 оценок

Релизный трейлер сборника Star Wars: Battlefront Classic Collection

monk70
Новости

Классическая коллекция Star Wars Battlefront уже на подходе. Осталась неделя, прежде чем мы вернемся в бой, и Aspyr и Lucasfilm Games начинают обратный отсчет с релизным трейлером.

В Star Wars: Battlefront Classic Collection будут представлены любимые Star Wars Battlefront (2004) и Star Wars Battlefront II (2005) новому поколению. Коллекция Star Wars Battlefront Classic Collection, которая выйдет 14 марта на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam, включает в себя восстановленную онлайн-игру для 64 игроков, расширения для режима Hero Assault, и весь ранее выпущенный бонусный контент для обеих игр.

Классическая коллекция Star Wars Battlefront включает в себя целую плеяду контента, вдохновленного оригинальными трилогиями и приквелами: от знаменитых сражений в эпизодах I–VI до игровых героев и злодеев, таких как Асажж Вентресс, Дарт Вейдер и других, до уникальных режимов и испытаний.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
nikvik jm

Вот он-настоящий Battlefront а не подделка от электроников.Сколько битв пройдено.И без всяких лутбоксов и инвалидных режимов.

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ПетроНепетро

Даааааа... Помню эти PvP разборки джедаев и ситхов на Мос-Эйсли. Толчок + Наскок и GG))

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