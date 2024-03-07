Релизный трейлер сборника Star Wars: Battlefront Classic Collection

Сборник из двух классических Star Wars: Battlefront. Вам доступен как одиночный режим, так и масштабные онлайн-сражения.

В режиме кампании вас ждёт путешествие по галактике с погружением в культовые сюжеты и локации из оригинальной киносаги. Вы сможете принять участие в таких знаковых битвах, как оборона Хота или сражение за Эндор. А во второй части вам предстоит стать частью элитного имперского подразделения — 501 легиона Дарта Вейдера.

Ещё одним важным режимом является галактическое завоевание, где игроку отводится роль полководца. Здесь можно в полной мере проявить стратегический талант — разработать хитроумный план захвата, набрать армию штурмовиков, повстанцев или дроидов и повести их в наступление на целые планеты и цивилизации.

Ну а что касается многопользовательского режима, то там вам предстоит участвовать в сражениях за разные армии, включая легендарных вуки, бесстрашных солдат-клонов, смертоносных дроидек и других культовых персонажей вселенной.

Для сторонников более масштабных сражений есть режимы с управлением боевыми машинами. Можно сесть за рычаги легендарных спидеров, шагоходов AT-ST, мощных AT-RT и прочей техники как для атакующих, так и оборонительных операций.

Нельзя не упомянуть и о космических и воздушных баталиях, где под вашим управлением окажутся культовые звездолёты. Вы можете сесть за штурвал таких легендарных машин, как истребители TIE, X-wing, V-wing и многие другие корабли из фильмов.

Завершая описание, стоит сказать, что вторая часть игры позволяет почувствовать себя в роли самых культовых и любимых персонажей франшизы «Звёздные войны».

В вашем распоряжении будут как герои Светлой стороны — магистры-джедаи Мейс Винду и Йода, легендарные Люк Скайуокер, Оби-Ван Кеноби, принцесса Лея и многие другие.

Так и печально известные антагонисты — Дарт Мол, генерал-киборг Гривус, культовый злодей Дарт Вейдер, граф Дуку, беспощадный наёмник Боба Фетт и прочие отрицательные персонажи.