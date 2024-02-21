Сборник классических игр Star Wars: Battlefront выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch в середине марта

Star Wars: Battlefront Classic Collection выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 14 марта в виде комплекта из двух оригинальных игр с новыми картами, персонажами и многим другим.

Как было объявлено на Nintendo Direct: Partner Showcase 21 февраля, в число новых персонажей войдет Кит Фисто, а в качестве одной из новых карт появится Дворец Джаббы. Также появился новый режим под названием Hero Assault, позволяющий игрокам взять на себя роли Люка Скайуокера, Дарта Вейдера и других на таких картах, как «Звезда Смерти» и «Набу».

«Сражайтесь в знаковых сражениях по всей галактике «Звездных войн» в этой коллекции из двух классических игр», — говорится в объявлении. «До 64 игроков могут нанести ответный удар знакомым лицам в масштабных онлайн-сражениях».