Сборник классических игр Star Wars: Battlefront выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch в середине марта

Star Wars: Battlefront Classic Collection выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 14 марта в виде комплекта из двух оригинальных игр с новыми картами, персонажами и многим другим.
Как было объявлено на Nintendo Direct: Partner Showcase 21 февраля, в число новых персонажей войдет Кит Фисто, а в качестве одной из новых карт появится Дворец Джаббы. Также появился новый режим под названием Hero Assault, позволяющий игрокам взять на себя роли Люка Скайуокера, Дарта Вейдера и других на таких картах, как «Звезда Смерти» и «Набу».
«Сражайтесь в знаковых сражениях по всей галактике «Звездных войн» в этой коллекции из двух классических игр», — говорится в объявлении. «До 64 игроков могут нанести ответный удар знакомым лицам в масштабных онлайн-сражениях».
"Класс", даже ремастерить не стали, халтурная потуга впарить классику еще раз.
Я не понимаю, что происходит с играми последние несколько лет. Они бы ещё второй фоллач переиздали.
А что тебя неустроило? Ремейки этих игр вышли давно . Смысл им тут ремастировать что-то. Подняли разрешение до 4К оптимизировали под новое оборудование. В первую очередь это для свича . И это уже не первый star Wars переизданный. Ремейк нужен к примеру Star Wars republic comando но это вряд ли. Аспур только hd переиздания делает у них конторка небольшая. Лучше такие переиздания чем вообще никаких. Тем более оригинал в стиме есть
Игры-то отличные, только их нынешние продавцы - козлы. Не платите Диснею, что бы они вам не предлагали.
Хммммм, отличное пополнение для моего чипированого Nintendo Switch! Жду! Давно хотел поиграть снова.
Зачем этот мусор? Лучше бы сделали ремастер репаблик командо.
Так салага, это нихера не мусор. Мусор это сейчас делают, а это лютейшая база.
Троллишь? Одни из лучших игр по SW за всю историю. Battlefront 2 с кучей модов у меня до сих пор на винте стоит, хотя ремейк я давно удалил и забыл о нем.
Прикинь его уже сделали 🤣🤣🤣Ты где был когда его переиздали на ps4 и свич небось в фортнайт дом строил
Так то что в 2015 и в 2017 вышло это не ремейк, а перезапуск
Это мусор. А лучшая игра по зв - академия джедаев. Вот это база.