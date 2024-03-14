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Star Wars: Battlefront Classic Collection 14.03.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
7.4 14 оценок

Состоялся релиз сборника Star Wars: Battlefront Classic Collection

butcher69
Новости

Сегодня состоялся релиз сборника Star Wars: Battlefront Classic Collection и портал IGN представил 24 минуты геймплея из него. Этот сборник включает в себя оригинальные Star Wars: Battlefront и Star Wars: Battlefront 2, и он доступен на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC.

В обновленных версиях игр появятся новые карты, персонажи и дополнительные режимы, придавая им новизну и свежесть. Особенно интересно, что в мультиплеере будет поддерживаться кроссплей, что позволит играть до 64 игроков вместе независимо от платформы.

Кроме того, для русскоязычных игроков в Star Wars: Battlefront Classic Collection будут доступны субтитры на русском языке, что сделает игровой процесс ещё более доступным и понятным.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

не покупайте этот кал, ачивок нету, первая часть залочена на 60 фпс, вторая на 30

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