Star Wars: Battlefront Classic Collection получила 3-е крупное обновление

Aspyr выпустила третье крупное обновление для STAR WARS Battlefront Classic Collection. Согласно примечаниям к выпуску, обновление вносит дальнейшие улучшения в стабильность сервера. Оно также исправляет различные проблемы с неожиданным зависанием игры.
Патч исправляет многочисленные проблемы, о которых сообщили его фанаты. Например, он исправляет несколько графических проблем в обеих играх. Он также решает проблему, из-за которой L3 и R3 не менялись местами после включения опции «Поменять местами LS и RS», а также проблему, из-за которой параметры пользовательской кампании не могли быть изменены в режиме завоевания на разделенном экране.
Обновление также содержит исправления, специфичные для каждой игры. Первая Battlefront получила несколько исправлений, тогда как вторая получила множество настроек и исправлений.
Итак, в Battlefront 1 Aspyr исправил проблему, из-за которой параметр Look Sensitivity продолжал применяться к правому аналоговому джойстику после включения параметра «Поменять местами LS и RS». В Battlefront 2 разработчики исправили проблему, из-за которой юниты становились невидимыми после входа в транспортные средства, истребители и турели. Они также исправили проблему, из-за которой истребители появлялись при навигации по ангарам крупных кораблей в многопользовательском режиме.
Игроки на ПК также могут ожидать некоторых исправлений, доступных только на ПК. Например, патч 3 исправляет проблему, из-за которой ввод мыши не взаимодействовал с обучающими подсказками в Galactic Conquest. Он также исправляет проблему, из-за которой звуки шагов редко воспроизводились при виде от третьего лица, и проблему, из-за которой выстрелы в голову не регистрировались должным образом в Battlefront 2.
Вот только это не решит ничего. Сборник дер*мо, даже не перевели EAX в OAL, удалили поддержку, впоследствии звук ухудшили. Позорище!
Да и продажи в РФ прекратили, странные они.
Продажи в рф прекратили по понятной причине нацизма.Надоели под каждым постом ныть // Влад Винчестер
Это все должно было быть изначально