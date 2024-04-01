Вслед за ПК, консольные версии Star Wars: Battlefront Classic Collection получили первое обновление

Компания Aspyr объявила о том, что первое после запуска обновление для Star Wars: Battlefront Classic Collection уже вышло для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch. Сначала обновление вышло на ПК. Оно устранило проблемы, связанные со сбоем в режиме разделенного экрана для Battlefront 1, перебалансировало способности Асажж Вентресс, внесло исправления для Кита Фисто и многое другое.
Разработчик также отметил, что мультиплеер на выделенных серверах получил "значительные изменения" за кулисами, и игроки могут ожидать "гораздо лучшего опыта на всех консолях". Компания также работает над обновлением 2, и когда оно будет готово, появится дополнительная информация.
Star Wars: Battlefront Classic Collection включает в себя две первые игры Star Wars: Battlefront от Pandemic Studios, а также новый контент и онлайн-мультиплеер. К сожалению, при запуске игры возникли проблемы из-за откровенно неработающих онлайновых компонентов: игроки сообщали об отсутствии помощи при прицеливании в мультиплеере, значительных подвисаниях и многом другом. Aspyr заявила, что виной всему "критические ошибки" в сетевой инфраструктуре.