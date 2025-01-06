Для ремастера экшена Star Wars: Bounty Hunter вышла русская озвучка от Mechanics VoiceOver

Mechanics VoiceOver порадовал поклонников Star Wars, выпустив русскую локализацию ремастера экшена Star Wars: Bounty Hunter для ПК. Локализаторы работали над озвучкой без публичного сбора средств, а спонсировали проект анонимные пользователи. Локализация была разработана в сотрудничестве с компаниями RavenCat и Amber.

Игра, которая изначально не имела ПК-версии, получила ремастер, доступный для ПК. Русская озвучка добавляет новый уровень погружения в знаменитую вселенную и является отличным поводом для того, чтобы вернуться в мир Star Wars.