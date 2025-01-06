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Star Wars: Bounty Hunter 22.11.2002
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.4 36 оценок

Для ремастера экшена Star Wars: Bounty Hunter вышла русская озвучка от Mechanics VoiceOver

butcher69
Новости

Mechanics VoiceOver порадовал поклонников Star Wars, выпустив русскую локализацию ремастера экшена Star Wars: Bounty Hunter для ПК. Локализаторы работали над озвучкой без публичного сбора средств, а спонсировали проект анонимные пользователи. Локализация была разработана в сотрудничестве с компаниями RavenCat и Amber.

Игра, которая изначально не имела ПК-версии, получила ремастер, доступный для ПК. Русская озвучка добавляет новый уровень погружения в знаменитую вселенную и является отличным поводом для того, чтобы вернуться в мир Star Wars.

Star Wars: Bounty Hunter "Русификатор звука и текста" [v1.0] {R.G. MVO}
11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Таким играм ремейки давно пора делать. Ремастер - это топтание на месте. Графика безнадёжно устарела.

4
RareEnok

Возьми да сделай, че просто так трындеть по сайтам?)

-6
OPen man RareEnok

если бы не такое парашное явление как лицензия и прочие права всяких компашек то всякие ремейки от любителей бы сыпались как из ведра.

3
GraF68ru

Нежданчик, игрулька неплохая, если не обращать внимание на бесконечный респаун врагов.

2
RareEnok

А Гейвойс все алан вейк не может выпустить, капец по 500 лет озвучивают а качеством не лучше механиков... От жадности понабирают проектов блин эти гейвойсы

2
Случайный Игрок

Карман ещё не достаточно раздулся, вот и набирают

1