Для ремастера экшена Star Wars: Bounty Hunter вышла русская озвучка от Mechanics VoiceOver

Mechanics VoiceOver порадовал поклонников Star Wars, выпустив русскую локализацию ремастера экшена Star Wars: Bounty Hunter для ПК. Локализаторы работали над озвучкой без публичного сбора средств, а спонсировали проект анонимные пользователи. Локализация была разработана в сотрудничестве с компаниями RavenCat и Amber.
Игра, которая изначально не имела ПК-версии, получила ремастер, доступный для ПК. Русская озвучка добавляет новый уровень погружения в знаменитую вселенную и является отличным поводом для того, чтобы вернуться в мир Star Wars.
Таким играм ремейки давно пора делать. Ремастер - это топтание на месте. Графика безнадёжно устарела.
Возьми да сделай, че просто так трындеть по сайтам?)
если бы не такое парашное явление как лицензия и прочие права всяких компашек то всякие ремейки от любителей бы сыпались как из ведра.
Нежданчик, игрулька неплохая, если не обращать внимание на бесконечный респаун врагов.
А Гейвойс все алан вейк не может выпустить, капец по 500 лет озвучивают а качеством не лучше механиков... От жадности понабирают проектов блин эти гейвойсы
Карман ещё не достаточно раздулся, вот и набирают