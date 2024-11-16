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Star Wars: Bounty Hunter 22.11.2002
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 30 оценок

Mechanics VoiceOver анонсировала озвучку для игры Star Wars: Bounty Hunter

Алекс470
Новости

1 августа 2024 года состоялся релиз ремастера игры Star Wars: Bounty Hunter, которая посвящена злоключениям охотника за головами Джанго Фетта и вот теперь студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver анонсировала русскую локализацию для этой игры и даже выложила на своём Ютуб канале ролик с анонсом

Сами Механики пишут:

Команда R.G. MVO анонсирует локализацию для игры из потрясающей далекой-далекой вселенной, а именно - Star Wars: Bounty Hunter! В свое время даже истинный фанат мог пропустить ее ввиду недоступности на PC (игра вышла в 2002 году на GameCube и PlayStation 2), однако в 2024 году игра получила свой REMASTER и каждый из вас сможет узнать историю знаменитого охотника за головами, Джанго Фетта, с русской озвучкой от Механиков!

Стоит отметить, что данная локализация была заказана и проспонсирована, потому Механики не открывали для неё никаких сборов и обещают выпустить уже в этом году

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Brock_Harrison

не думаю что окупится ибо игра 2002 года и мало уже кому интересна.

2
HellowRainbow

Да и мало кто о ней вообще слышал

0
Brock_Harrison HellowRainbow

в РФ тем паче ибо игра для приставки геймкуб была а в РФ приставки не особо жалуют.

0
Vantor

Уже ремастер есть.В этом году вышел

0
Brock_Harrison Vantor

это не ремастер, графоний всеравно не как в блэк мезе.

0
Madiark

Лучше бы взялись озвучивать Spiderman web of shadows

0
Brock_Harrison

задонать им тысяч так 80-100 и будет тебе озвучка.

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