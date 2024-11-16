Mechanics VoiceOver анонсировала озвучку для игры Star Wars: Bounty Hunter

1 августа 2024 года состоялся релиз ремастера игры Star Wars: Bounty Hunter, которая посвящена злоключениям охотника за головами Джанго Фетта и вот теперь студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver анонсировала русскую локализацию для этой игры и даже выложила на своём Ютуб канале ролик с анонсом

Сами Механики пишут:

Команда R.G. MVO анонсирует локализацию для игры из потрясающей далекой-далекой вселенной, а именно - Star Wars: Bounty Hunter! В свое время даже истинный фанат мог пропустить ее ввиду недоступности на PC (игра вышла в 2002 году на GameCube и PlayStation 2), однако в 2024 году игра получила свой REMASTER и каждый из вас сможет узнать историю знаменитого охотника за головами, Джанго Фетта, с русской озвучкой от Механиков!

Стоит отметить, что данная локализация была заказана и проспонсирована, потому Механики не открывали для неё никаких сборов и обещают выпустить уже в этом году