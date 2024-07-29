Релизный трейлер напоминает о скором выходе Star Wars: Bounty Hunter

Поскольку выход Star Wars: Bounty Hunter запланирован на четверг, 1 августа, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch, разработчики Aspyr опубликовали релизный трейлер этого ремастера, который вы можете просмотреть ниже.

В ролике сочетаются эпизоды, взятые из кат-сцен, в которых изображен главный герой Джанго Фетт и другие второстепенные персонажи, с реальными игровыми эпизодами с перестрелками и сценами исследования, где главный герой может положиться на свой реактивный ранец, чтобы быстро двигаться и достигать позиций на высоте.

Для тех, кто не знает, Star Wars: Bounty Hunter — это обновленная версия одноименной игры, выпущенная еще в 2002 году на PS2 и Nintendo Gamecube. Это приключенческий боевик от третьего лица, действие которого происходит за десять лет до событий фильма «Атака клонов», и ставит нас на место Джанго Фетта, генетического шаблона Великой армии Республики и «отца» Бобы Фетта, который имеет задачу поймать лидера загадочной секты.

Судя по известным на данный момент деталям, это переиздание будет иметь графику высокого разрешения с различными техническими улучшениями, полную совместимость со Steam Deck и поддержку эксклюзивных функций PS5 DualSense. Кроме того, пройдя игровую кампанию, можно будет разблокировать скин Бобы Фетта, что является приятным дополнением. В остальном будет тот же контент, что и в оригинале, который предлагал в общей сложности шесть миров на восемнадцать уровней, с Джанго, который сможет использовать свой реактивный ранец, два бластерных пистолета, огнемет и ракеты, чтобы уничтожать врагов.