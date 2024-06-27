Стали известны системные требования для ПК Star Wars: Bounty Hunter

Этот экшен от третьего лица предлагает игрокам встать на путь знаменитого наёмника Джанго Фетта, чья генетическая основа послужила прототипом для создания армии клонов Республики.

Сюжет игры разворачивается в период, предшествующий событиям «Атаки клонов» — второго эпизода саги. В роли Джанго Фетта вам предстоит выполнить ответственное задание по поимке опасного и непредсказуемого тёмного джедая. Это задание станет настоящим испытанием даже для столь опытного охотника за головами, проверяя на прочность все его навыки и решимость.

Ваше путешествие проведёт вас через самые мрачные уголки галактики, где каждый шаг может таить в себе опасность. Исследуя эти неприветливые миры, вы будете выслеживать свою цель и сталкиваться с многочисленными противниками. Чтобы выжить и добиться успеха, вам потребуется весь арсенал Джанго Фетта: пара мощных бластеров для точных выстрелов, разрушительный огнемёт для зачистки территории и практичное устройство для запуска троса, обеспечивающее мобильность в самых сложных условиях.

Однако главным оружием Джанго Фетта остаётся его непоколебимая мандалорская решимость. Именно она поможет преодолеть любые преграды на пути к цели, будь то ловушки или превосходящие силы противника. Эта внутренняя сила найдёт своё отражение в динамичном игровом процессе, требующем молниеносной реакции и акробатического мастерства.