Стали известны системные требования для ПК Star Wars: Bounty Hunter

Aspyr сегодня объявила, что Star Wars: Bounty Hunter выйдет на ПК 1 августа. В честь этого объявления официальными системными требованиями для ПК.
В этой классической приключенческой игре от третьего лица вы станете Джанго Феттом, главным клоном Великой армии Республики, нанятым для поимки невменяемого темного джедая. Игроки испытают легендарную фэнтезийную игру Bounty Hunter, действие которой разворачивается до событий фильма "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов". Игроки будут сражаться с врагами и маневрировать в акробатических битвах в этой адаптации, оптимизированной для современных консолей и оборудования.
Для запуска игры геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core2 Duo E8400 или AMD Phenom II X2 550 с 4 ГБ ОЗУ и Nvidia GeForce GTX 650 или AMD Radeon R7 250. Для игры также потребуется 15 ГБ свободного места на диске. Aspyr рекомендует использовать Intel Core2 Duo E8400 или AMD Phenom II X2 550 с 4 ГБ ОЗУ и Intel Arc A310 или Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 470.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core2 Duo E8400 / AMD Phenom II X2 550
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 250
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 15 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core2 Duo E8400 / AMD Phenom II X2 550
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта: Intel Arc A310 / Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 15 ГБ свободного места
Генетический материал Джанго Фетта использовали для создания армии клонов, аллё?!)
Это и имеется в виду.
"главным клоном Великой армии Республики" - с каких пор Джанго стал клоном???
что за Джанго? который освобождённый?
Который Фетт отец Бобы