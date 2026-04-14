Чистка в Steam: с продажи исчезли 15 игр Disney, включая культовую Star Wars: Dark Forces 1995 года

В магазине Steam продолжается волна удаления проектов, связанных с Disney. 14 апреля с платформы сняли сразу 15 игр, среди которых оказалась классическая версия Star Wars: Dark Forces.

Это уже не первый подобный случай за последние месяцы. В январе пользователи заметили исчезновение ещё 14 тайтлов, включая проекты по мотивам популярных анимационных франшиз. Тогда страницы игр остались доступными, но возможность покупки была отключена — аналогичная ситуация наблюдается и сейчас.

В новую волну удалений попали как классические, так и относительно современные релизы. Самым «свежим» проектом оказался Planet of the Apes: Last Frontier. Также из продажи исчезли игры по мотивам «Пиратов Карибского моря», «Рапунцель» и других известных франшиз.

Отдельное внимание привлекла судьба Star Wars: Dark Forces — классический шутер не только убрали из Steam, но и, по сообщениям, он пропал из GOG, несмотря на включение в программу сохранения старых игр.

Официальных комментариев от Disney пока не последовало. Однако журналисты предполагают, что причиной могут быть истёкшие лицензии или пересмотр прав на распространение.

Ситуация вновь поднимает вопрос о сохранении классических игр: даже культовые проекты могут внезапно исчезнуть из цифровых магазинов, оставаясь доступными лишь тем, кто успел приобрести их заранее.