Чистка в Steam: с продажи исчезли 15 игр Disney, включая культовую Star Wars: Dark Forces 1995 года

В магазине Steam продолжается волна удаления проектов, связанных с Disney. 14 апреля с платформы сняли сразу 15 игр, среди которых оказалась классическая версия Star Wars: Dark Forces.
Это уже не первый подобный случай за последние месяцы. В январе пользователи заметили исчезновение ещё 14 тайтлов, включая проекты по мотивам популярных анимационных франшиз. Тогда страницы игр остались доступными, но возможность покупки была отключена — аналогичная ситуация наблюдается и сейчас.
В новую волну удалений попали как классические, так и относительно современные релизы. Самым «свежим» проектом оказался Planet of the Apes: Last Frontier. Также из продажи исчезли игры по мотивам «Пиратов Карибского моря», «Рапунцель» и других известных франшиз.
Отдельное внимание привлекла судьба Star Wars: Dark Forces — классический шутер не только убрали из Steam, но и, по сообщениям, он пропал из GOG, несмотря на включение в программу сохранения старых игр.
Официальных комментариев от Disney пока не последовало. Однако журналисты предполагают, что причиной могут быть истёкшие лицензии или пересмотр прав на распространение.
Ситуация вновь поднимает вопрос о сохранении классических игр: даже культовые проекты могут внезапно исчезнуть из цифровых магазинов, оставаясь доступными лишь тем, кто успел приобрести их заранее.
Поднимала бы вопрос сохранения, если бы не существовало пиратства.
"Из продажи" вроде правильнее