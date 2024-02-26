Digital Foundry провели технический анализ Star ремастера Wars: Dark Forces, высоко оценив работу Nightdive Studios

Ремастер Star Wars: Dark Forces вот-вот дебютирует на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, и технический анализ Digital Foundry определенно напоминает рекламу последней разработки Nightdive Studios.

Анонсированный в августе прошлого года, ремастер Star Wars: Dark Forces возвращает шутер 1995 года, используя при этом возможности современных платформ, что выражается в разрешении до 4K и 120 кадров в секунду.

В любом случае, что удивило Джона Линнемана из Digital Foundry, так это, прежде всего, оптимизация игрового процесса, в частности необыкновенная адаптация команд к контроллеру, обеспечивающая оперативность и точность, которые редко можно встретить в подобных проектах.

По сути, за единственным исключением Blade Runner, Nightdive Studios пока может похвастаться отличными ремастерами, на создании которых теперь специализируется американская команда.

Более того, в октябре прошлого года студия «предложила» Филу Спенсеру сделать ремейки Hexen и Heretic: еще один проект мечты, который, мы надеемся, осуществится.