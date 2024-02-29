Критики положительно встретили ремастер Star Wars: Dark Forces, но не все рекомендуют его к прохождению

Star Wars: Dark Forces Remaster вышла еще вчера и журналисты, в целом, положительно оценила новый ремастер от Nightdive Studios: международная пресса, похоже, по достоинству оценила ремастированное издание шутера во вселенной "Звездных войн".

Средняя оценка на OpenCritic составила 81 балл из 100 на базе 7 рецензий, но только 67% порекомендовали игру к прохождению. Причина? Геймплей, который плохо состарился и отсутствие возможности нормально сохранятся. Что, впрочем, не помешало игрокам высоко оценить ремастер в Steam - на момент написания у Star Wars: Dark Forces Remaster 86% положительных отзывов в цифровой платформе Valve.

\Игра Star Wars: Dark Forces, вышедшая в 1995 году, рассказывает историю Кайла Катарна, перебежчика из Галактической империи, который зарабатывает на жизнь наемничеством и присоединяется к Альянсу повстанцев, приняв задание в качестве лазутчика.

В тылу врага Кайл столкнется с ордами штурмовиков в захватывающем бою от первого лица, имея в своем распоряжении большой арсенал и многочисленные бонусы.