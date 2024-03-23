Mechanics VoiceOver выпустили русификатор для STAR WARS Dark Forces

Студия Mechanics VoiceOver выпустила русификатор для игры Star Wars Dark Forces.
История развивается до и после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Главный герой игры — Кайл Катарн, бывший курсант имперского военного училища, переметнувшийся на сторону повстанцев после того, как при невыясненных обстоятельствах погиб его отец, а руководство училища не дало ему увольнительную для того, чтобы принять участие в похоронах
Русификатор доступен для ремастер версии и адаптирован для оригинальной игры 1995 года
Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта
👍
29 ЛЕТ !
Пацаны, сори за оффтоп но у вас рутрекер работает?
да
траур, ничего не работает