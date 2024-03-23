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Star Wars: Dark Forces 15.02.1995
Экшен, Шутер, От первого лица
8.3 122 оценки

Mechanics VoiceOver выпустили русификатор для STAR WARS Dark Forces

Алекс470
Новости

Студия Mechanics VoiceOver выпустила русификатор для игры Star Wars Dark Forces.

История развивается до и после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Главный герой игры — Кайл Катарн, бывший курсант имперского военного училища, переметнувшийся на сторону повстанцев после того, как при невыясненных обстоятельствах погиб его отец, а руководство училища не дало ему увольнительную для того, чтобы принять участие в похоронах

Русификатор доступен для ремастер версии и адаптирован для оригинальной игры 1995 года

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта

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