Mechanics VoiceOver выпустили русификатор для STAR WARS Dark Forces

Студия Mechanics VoiceOver выпустила русификатор для игры Star Wars Dark Forces.

История развивается до и после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Главный герой игры — Кайл Катарн, бывший курсант имперского военного училища, переметнувшийся на сторону повстанцев после того, как при невыясненных обстоятельствах погиб его отец, а руководство училища не дало ему увольнительную для того, чтобы принять участие в похоронах

Русификатор доступен для ремастер версии и адаптирован для оригинальной игры 1995 года

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