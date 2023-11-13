Nightdive утверждает, что Dark Forces было "трудно изменить", поскольку LucasArts создала свою версию многопоточности

Star Wars: Dark Forces - последняя классика компьютерных игр девяностых годов, получившая обновление от мастеров ремастеров Nightdive Studios. Но, как сообщает журнал PC Gamer, шутер от LucasArts оказался необычайно сложным с технической точки зрения. Руководитель проекта Dark Forces Макс Вейн рассказал, что в игре реализован домашний аналог современной многопоточности, опередивший свое время на несколько лет.

Dark Forces было трудно изменить с технической точки зрения, поскольку она очень сильно переработана. В то время у LucasArts было много мелких деталей, которые делали игру особенно сложной. В середине 1990-х годов им удалось эффективно реализовать многопоточность, используя систему задач. Нам пришлось использовать сложные современные методы, чтобы заставить ее работать красиво, сохранив при этом ту же самую основную идею.

По словам Вейна, Nightdive удалось реализовать эту задачу, потому что "в отличие от других проектов, нам удалось получить исходный код с самого начала". Однако даже при непосредственном доступе к исходному коду это было нелегко. "Нам пришлось модернизировать все эти концепции, которые работали при программировании в DOS на 486-м или Pentium, но не работают на 16-ядерном современном процессоре с бесконечной гигагерцовой частотой".

Несмотря на то, что многопоточность в Dark Forces была самой большой проблемой, с которой столкнулась Nightdive при работе над Dark Forces, Вейн говорит, что это была не единственная проблема.

Другая вещь, которую было трудно соответствующим образом модернизировать, - это пользовательский интерфейс, который у них был, с точки зрения меню и т.п., потому что в оригинале все меню управляются мышью. айти подходящий баланс, который бы соответствовал оригинальным меню и в то же время позволял работать с контроллером, было довольно сложно.