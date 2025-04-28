Пять классических игр по мотивам "Звёздных войн" присоединились к программе сохранения GOG

В преддверии 4 мая, дня, когда поклонники по всему миру отмечают праздник «Звёздных войн», платформа GOG сделала приятный подарок фанатам вселенной. Компания объявила о добавлении пяти классических игр по культовой франшизе в свою программу сохранения.

Программа Preservation Program от GOG — это инициатива, направленная на сохранение старых игр в работоспособном состоянии. Проекты, включенные в неё, будут поддерживаться на современных ПК вне зависимости от официальной поддержки со стороны разработчиков. Теперь в этом списке появились и легенды далёкой-далёкой галактики.

В список вошли следующие игры:

Star Wars: Dark Forces (1995) — культовый шутер от первого лица, предшественник легендарной серии Jedi Knight.

(1995) — культовый шутер от первого лица, предшественник легендарной серии Jedi Knight. Star Wars: X-Wing Special Edition (1993) — классический космический симулятор, позволяющий встать за штурвал истребителя Альянса.

(1993) — классический космический симулятор, позволяющий встать за штурвал истребителя Альянса. Star Wars: TIE Fighter Special Edition (1994) — продолжение X-Wing, но уже с точки зрения Империи.

(1994) — продолжение X-Wing, но уже с точки зрения Империи. Star Wars Battlefront (2004) — оригинальная многопользовательская игра с масштабными сражениями на знакомых полях битв.

(2004) — оригинальная многопользовательская игра с масштабными сражениями на знакомых полях битв. Star Wars: Rebel Assault I & II (1993 и 1995) — кинематографические аркадные игры, в своё время поразившие игроков своими кат-сценами.

Важно отметить, что в программу сохранения добавлены именно оригинальные версии, а не современные ремастеры, что особенно актуально для тех, кто хочет испытать классический геймплей без изменений.

В честь события GOG также предлагает скидку 75% на все перечисленные игры. Акция продлится до 6 мая, так что у фанатов есть возможность пополнить свою коллекцию любимыми классиками по выгодной цене.

Тем временем, будущее игровой франшизы «Звёздные войны» выглядит многообещающе. Недавно Respawn и Bit Reactor анонсировали Star Wars: Zero Company — тактическую пошаговую стратегию, действие которой развернётся в финальные годы Войн клонов. Кроме того, в разработке находится Star Wars Outlaws, а студия Quantic Dream продолжает трудиться над проектом Star Wars Eclipse, несмотря на сложности в материнской компании NetEase.