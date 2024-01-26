Ремастер классического шутера Star Wars Dark Forces получил полную поддержку Steam Deck

Долгожданный ремастер Star Wars Dark Forces должен выйти в следующем месяце, но его статус в Steam Deck уже подтвержден. Игра прошла полную проверку от Valve, и приятно видеть, что об этой новости сообщили задолго до релиза.

Все лучшие игры для Steam Deck носят почетный знак, поскольку это указывает на то, что игра должна работать на карманной мощной платформе Valve практически без необходимости каких-либо настроек.

Оригинальная игра в настоящее время считается играбельной, без каких-либо изменений, специфичных для Steam Deck, в то время как многим другим классическим играм Steam Deck еще предстоит получить какой-либо официальный рейтинг.

Обновление Star Wars Dark Forces станет для многих ностальгическим путешествием, но оно также поможет представить одну из самых уникальных игр Star Wars совершенно новой аудитории.