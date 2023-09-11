Ретро-шутер Star Wars: Dark Forces получил собственную страницу в Steam ©

Несколько недель назад разработчики из компании Nightdive Studios представили ремастер ретро-шутера Star Wars: Dark Forces (1995). Теперь же создатели культового ретро-шутера отрыли страницу обновленной версии в Steam, на которой они рассказали кое-какие подробности о проекте.

Ниже представлена подробная информация о ремастере. Помимо общего графического обновления, игрокам будут предложены:

14 оригинальных уровней Dark Forces;

До 120 FPS при разрешении 4K;

Улучшенное освещение и разнообразные эффекты благодаря усовершенствованному 3D-рендерингу;

Полная поддержка геймпадов и их уникальных возможностей (вибрация, гироскоп, тактильная отдача).

В Star Wars: Dark Forces, помимо драйвовых перестрелок с солдатами Галактической Империи, игрокам предстоит решить ряд простых, но увлекательных головоломок.

Для запуска ремастера вам потребуется ОС Windows 7, 2 Гбайт ОЗУ, видеокарта с поддержкой DirectX 11 или Vulkan 1.1, а также 420 Мбайт на вашем HDD или SDD. Для более комфортной игры рекомендуется Windows 10, 4 Гбайт ОЗУ и процессор Intel Core i5-2300 /AMD Phenom II X4 945.

Дата выхода Star Wars: Dark Forces Remaster пока неизвестна. Игра должна выйти на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.