Авторы Detroit: Become Human работают над многопользовательской игрой и продолжают Star Wars: Eclipse

Студия Quantic Dream, известная своими сюжетно-ориентированными проектами Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human, готовит неожиданный поворот в своей истории. Основатель и креативный директор компании Дэвид Кейдж объявил, что команда разрабатывает соревновательную многопользовательскую игру — жанр, ранее нехарактерный для студии.

По словам Кейджа, этот проект «сильно отличается от всего, что Quantic Dream делала раньше», однако именно риск и стремление к экспериментам всегда были частью ДНК студии. «Рисковать, бросать себе вызов и пытаться сделать то, что кажется невозможным, — в этом вся наша философия», — отметил он.

Кейдж подчеркнул, что Quantic Dream уже несколько лет находится в фазе активного роста. Студия открыла офис в Монреале, переехала в новую штаб-квартиру в Париже и значительно расширила штат, привлекая таланты со всего мира. Кроме того, компания теперь выступает как независимый издатель и развивает собственные технологии для игр нового поколения.

Интересно, что новая многопользовательская игра не заменяет другие проекты студии. Разработка амбициозной Star Wars: Eclipse, впервые показанной в 2021 году, продолжается полным ходом. Кейдж подтвердил, что команда активно работает над игрой и вскоре поделится новыми подробностями.

Руководитель подчеркнул, что для Quantic Dream важно не просто выйти в новый жанр, а сделать это с душой — с тем вниманием к деталям, эмоциональной глубиной и моральным выбором, которые всегда отличали их проекты. «Мы понимаем, насколько сложно завоевать доверие в новом жанре. Но мы верим, что вместе с игроками сможем создать нечто действительно уникальное», — добавил Кейдж.

Так начинается новая глава в истории Quantic Dream — студии, которая теперь готова не только рассказывать истории, но и дать игрокам возможность самим стать их частью.