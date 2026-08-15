Lucasfilm показала "новый" трейлер Star Wars Eclipse на D23, но в нём не оказалось новых кадров

На выставке D23 посетителям продемонстрировали трейлер Star Wars Eclipse — игры Quantic Dream, впервые представленной ещё в 2021 году. Однако ролик оказался практически полной копией дебютного трейлера: авторы лишь немного изменили порядок нескольких первых кадров.

Ни игрового процесса, ни новых сцен зрителям не показали. Повторная демонстрация вызвала критику в социальных сетях, особенно на фоне того, что с момента анонса прошло почти пять лет.

При этом появление Star Wars Eclipse на стенде Lucasfilm подтверждает, что проект по-прежнему находится в поле внимания компании. В начале июля Quantic Dream заявила, что разработка продолжается по плану, однако новых подробностей, геймплея или даже примерных сроков релиза пока нет.