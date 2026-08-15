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Star Wars: Eclipse 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
8 178 оценок

Lucasfilm показала "новый" трейлер Star Wars Eclipse на D23, но в нём не оказалось новых кадров

IKarasik IKarasik

На выставке D23 посетителям продемонстрировали трейлер Star Wars Eclipse — игры Quantic Dream, впервые представленной ещё в 2021 году. Однако ролик оказался практически полной копией дебютного трейлера: авторы лишь немного изменили порядок нескольких первых кадров.

Ни игрового процесса, ни новых сцен зрителям не показали. Повторная демонстрация вызвала критику в социальных сетях, особенно на фоне того, что с момента анонса прошло почти пять лет.

При этом появление Star Wars Eclipse на стенде Lucasfilm подтверждает, что проект по-прежнему находится в поле внимания компании. В начале июля Quantic Dream заявила, что разработка продолжается по плану, однако новых подробностей, геймплея или даже примерных сроков релиза пока нет.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Печально, у этой кампании вышли 4 отличные игры, жаль если отменят

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