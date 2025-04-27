Оцениваем концепты персонажей Star Wars: Eclipse - новой игры от Quantic Dream

Разработчики интерактивных хитов Detroit: Become Human и Heavy Rain анонсировали свой амбициозный проект по мотивам вселенной «Звёздных войн» ещё в далёком 2021 году. С тех пор о Star Wars: Eclipse практически не появлялось ни новых официальных подробностей, ни даже значимых утечек. Однако сегодня в сети всплыло действительно нечто интересное: игроки получили возможность впервые оценить дизайн персонажей и общий художественный стиль будущей игры.

Концепт-арты были найдены в портфолио одного из художников, недолгое время работавшего над проектом. Всего опубликовано 13 изображений, на которых представлены разнообразные персонажи в разных вариантах костюмов и экипировки. Среди них можно увидеть представителей знакомых фанатам рас, таких как родианцы, гунганы и незензианцы. Помимо этого, представлены наброски контрабандистов с уникальным снаряжением.

Отдельного внимания заслуживают изображения, подписанные именами "Travis" и "Jotraaaz Kammzzzek", что может намекать на их важную роль в сюжете. Ранее, в 2022 году, сообщалось, что основное действие Star Wars: Eclipse будет разворачиваться вокруг персонажа по имени Сара — представительницы новой для вселенной расы зараанцев, напоминающих людей.

Если разработка будет продвигаться согласно плану, новые официальные материалы могут появиться уже к концу года. Пока же известно, что Star Wars: Eclipse планируют выпустить на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК ориентировочно в 2026 году, хотя не исключено, что проект будет отложен до 2027 года.