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Star Wars: Eclipse 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
8.2 152 оценки

Оцениваем концепты персонажей Star Wars: Eclipse - новой игры от Quantic Dream

Gutsz Gutsz

Разработчики интерактивных хитов Detroit: Become Human и Heavy Rain анонсировали свой амбициозный проект по мотивам вселенной «Звёздных войн» ещё в далёком 2021 году. С тех пор о Star Wars: Eclipse практически не появлялось ни новых официальных подробностей, ни даже значимых утечек. Однако сегодня в сети всплыло действительно нечто интересное: игроки получили возможность впервые оценить дизайн персонажей и общий художественный стиль будущей игры.

Концепт-арты были найдены в портфолио одного из художников, недолгое время работавшего над проектом. Всего опубликовано 13 изображений, на которых представлены разнообразные персонажи в разных вариантах костюмов и экипировки. Среди них можно увидеть представителей знакомых фанатам рас, таких как родианцы, гунганы и незензианцы. Помимо этого, представлены наброски контрабандистов с уникальным снаряжением.

+ ещё 7 картинок

Отдельного внимания заслуживают изображения, подписанные именами "Travis" и "Jotraaaz Kammzzzek", что может намекать на их важную роль в сюжете. Ранее, в 2022 году, сообщалось, что основное действие Star Wars: Eclipse будет разворачиваться вокруг персонажа по имени Сара — представительницы новой для вселенной расы зараанцев, напоминающих людей.

Если разработка будет продвигаться согласно плану, новые официальные материалы могут появиться уже к концу года. Пока же известно, что Star Wars: Eclipse планируют выпустить на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК ориентировочно в 2026 году, хотя не исключено, что проект будет отложен до 2027 года.

17
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Simple Jack

0/10

6
Властелин Сосцов

за Бингса минус еще бал -1/10

AlexFoRestor

Стесняюсь спросить, а чем они 4 года с момента анонса вообще занимались?

4
Властелин Сосцов

активно готовились снюхивая кокс, теперь они готовы к работе

2
Ahnx

Похоже, что это ещё один провальный проект.

2
Аристов--Черный

Ну, может к закату франшизы успеют выпустить:) Хотя уже и так смеркается...

1
DemandingRufus

Недавно же была инфа, что игра находится на ранней стадии. Там дай бог, чтоб в 29 вышла.

Властелин Сосцов

с патчами в 32м кое как

Tommy.

типичные дизайны зв, ничего особенного